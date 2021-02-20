Рада терміново збереться, щоб розглянути закон із пропозиціями Зеленського
Верховна Рада збереться позачергово у вівторок 23 лютого, щоб розглянути закон, який раніше ветував президент Володимир Зеленський.
Джерело: сайт Верховної Ради
Деталі: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання на 12 годину 23 лютого.
На засіданні планують розглянути закон № 4531 про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад держслужби та інших питань державної служби з урахуванням пропозицій Зеленського.
Раніше президент ветував законопроєкт і повернув його назад у Раду зі своїми пропозиціями.
Зокрема, Зеленський просить парламент вилучити з закону норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.
На його думку, якщо народні депутати довго не призначають міністра, це може паралізувати міністерство.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що даний законопроєкт не розблоковує роботу Міністерства енергетики і залишає без зарплат усю енергетичну галузь, адже призначення Юрія Вітренка міністром енергетики вже двічі провалилося.
Передісторія:
- Верховна Рада 16 лютого ухвалила законопроєкт, що передбачає оголошення конкурсів на посади, які займають особи, які уклали контракти про проходження держслужби на період дії карантину. Через пандемію керівники держорганів змогли в обхід конкурсних процедур призначати людей на посади у держслужбі.
- Однак президент Володимир Зеленський повернув до парламентузакон про відновлення конкурсів на держслужбі із власними пропозиціями.
- В Євросоюзі неодноразово закликали відновити конкурсний відбір, наголошуючи, що це - центральний елемент реформи державного управління.