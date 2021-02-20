Рада срочно соберется, чтобы рассмотреть закон с предложениями Зеленского

Верховная Рада соберется вне очереди во вторник 23 февраля, чтобы рассмотреть закон, который ранее ветировал президент Владимир Зеленский.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания в 12:00 23 февраля.

На заседании планируется рассмотреть закон № 4531 о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей госслужбы и других вопросов государственной службы с учетом предложений Зеленского.

Ранее президент ветировал законопроект и вернул его обратно в Раду со своими предложениями.

Зеленский просит парламент изъять из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна. По его мнению, если народные депутаты долго не назначают министра, это может парализовать министерство.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что данный законопроект не разблокирует работу Министерства энергетики и оставляет без зарплат всю энергетическую отрасль, ведь назначение Юрия Витренко министром энергетики уже дважды провалилось.

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