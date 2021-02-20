Зеленський ввів у дію санкції проти Медведчука

Президент України Володимир Зеленський погодив рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата Віктора Медведчука.

Джерело: указ глави держави

Деталі: 19 лютого РНБО включила в санкційний список 8 осіб і 19 компаній, зокрема нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, його дружину Оксану Марченко та її подругу Наталю Лавренюк, яку вважають цивільною дружиною нардепа Тараса Козака.

Підписавши указ, яким вводиться в дію рішення РНБО, Зеленський погодив санкційний список та обмеження для осіб, включених до нього.

Загалом санкції запроваджено на 3 роки до 8 фізосіб і 19 юросіб.

Санкції застосовано до 3 громадян України та 5 громадян Російської Федерації:

Вацьковський Костянтин Борисович, громадянин Росії;

Домченко Віталій Валерійович, громадянин РФ;

Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України;

Лісогор Сергій Вікторович, громадянин РФ;

Марченко Оксана Михайлівна, громадянка України;

Маслюк Олександр Миколайович, громадянин РФ;

Медведчук Віктор Володимирович, громадянин України;

Попов Михайло Юрійович, громадянин Росії.

Також під санкції потрапили компанії, зареєстровані на території РФ, у Молдові та інших країнах.

Санкції накладено і на компанії, що володіли 5 літаками, які здійснювали прямі польоти з Києва на Москву, І на літаки, і на їхніх власників, і на компанії, які обслуговували ці літаки. Усі ці компанії іноземні – частина з них зареєстрована в Молдові, частина у Португалії.

В РНБО уточнили, що санкції введені на все майно, яке є у Медведчука.

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