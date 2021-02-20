Зеленский ввел в действие санкции против Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука.
Источник: указ главы государства
Детали: СНБО 19 февраля включила в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в частности нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью Лавренюк, которую считают гражданской женой нардепа Тараса Козака.
Подписав указ, которым вводится в действие решение СНБО, Зеленский согласовал санкционный список и ограничения для лиц, включенных в него.
Санкции введены на 3 года относительно 8 физлиц и 19 юрлиц.
Санкции применены относительно 3 граждан Украины и 5 граждан Российской Федерации:
- Вацьковський Константин Борисович, гражданин России;
- Домченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ;
- Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины;
- Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ;
- Марченко, гражданка Украины;
- Масленок Александр Николаевич, гражданин РФ;
- Медведчук, гражданин Украины;
- Попов Михаил Юрьевич, гражданин России.
Также под санкции попали компании, зарегистрированные на территории РФ, в Молдове и других странах.
Санкции наложены и на компании, владеющие 5 самолетами, которые осуществляли прямые полеты из Киева в Москву, а также на самолеты, и на их владельцев, и на компании, которые обслуживали эти самолеты. Все эти компании иностранные - часть из них зарегистрирована в Молдове, часть в Португалии.
В СНБО уточнили, что санкции введены на все имущество, которое есть у Медведчука.
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