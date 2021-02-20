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Зеленский ввел в действие санкции против Медведчука

Суббота, 20 февраля 2021, 18:09
Зеленский ввел в действие санкции против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука.

Источник: указ главы государства

Детали: 19 февраля СНБО включил в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в частности нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью Лавренюк, которую считают гражданской женой нардепа Тараса Козака.

Подписав указ, которым вводится в действие решение СНБО, Зеленский согласовал санкционный список и ограничения для лиц, включенных в него.

Санкции введены на 3 года относительно 8 физлиц и 19 юрлиц.

Санкции применены относительно 3 граждан Украины и 5 граждан Российской Федерации:

  • Вацьковський Константин Борисович, гражданин России;
  • Домченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ;
  • Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины;
  • Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ;
  • Марченко, гражданка Украины;
  • Масленок Александр Николаевич, гражданин РФ;
  • Медведчук, гражданин Украины;
  • Попов Михаил Юрьевич, гражданин России.

Также под санкции попали компании, зарегистрированные на территории РФ, в Молдове и других странах.

Санкции наложены и на компании, владеющие 5 самолетами, которые осуществляли прямые полеты из Киева в Москву, а также на самолеты, и на их владельцев, и на компании, которые обслуживали эти самолеты. Все эти компании иностранные - часть из них зарегистрирована в Молдове, часть в Португалии.

В СНБО уточнили, что санкции введены на все имущество, которое есть у Медведчука.

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Темы: МедведчуксанкцииЗеленский
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