Оприлюднено перелік підсанкційних юросіб, серед них Sportmaster та енергокомпанії РФ

Під санкції РНБО, погоджені Володимиром Зеленським, серед інших потрапили мережа спортивних товарів "Спортмастер", велика російська фармацевтична компанія та енергетичні підприємства.

Джерело: додаток до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого про введення санкцій, розміщений на сайті президента

Деталі: Стосовно "Спортмастера" введенна повна заборона на торговельні операції та на транзит ресурсів територією України.

Окрім того, у переліку підсанкційних юридичних осіб опинилися "Севастопольський державний університет", фармацевтичний холдинг "БІОТЭК" та великі енергетичні компанії.

Пропонуємо повний список юросіб, стосовно яких введені обмеження:

EVIRER LTD

(Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE) GOLD NATURAL GROUP LIMITED

(Trident Chambers P.O. Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands) KLODIUS INVESTMENTS LTD

(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands) SANDGATE COMMERCE LTD

(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands) WHPA AVIA LTD

(Quijano Chambers, p.o. box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands) Акціонерне товариство "НЗНП Менеджмент", РФ Акціонерне товариство "Новошахтинський завод нафтопродуктів", РФ Акціонерне товариство "Фармацевт плюс", РФ Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Sportmaster Operations Pte. Ltd" ("Спортмастер Оперейшнз Пте. Лтд"), зареэстрована у Сингапурі ТОВ "Дон Експорт", РФ ТОВ "ИСС-Софт", РФ ТОВ "ІндаСофт", РФ ТОВ "Роузвуд Шиппінг", РФ ТОВ "Торговий дім "Донські Вуглі", РФ ТОВ "БІОТЕК", РФ ТОВ "Гемодженікс", РФ ТОВ "Медобладнання", РФ ТОВ "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ", РФ Федеральний державний автономний учбовий заклад вищої освіти "Севастопольський державний університет" Міністерства науки і вищої освіти Російської Федерації.

Нагадаємо: президент України Володимир Зеленський своїми указами погодив рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки осіб, серед яких народній депутат Віктор Медведчук, і проти 19 компаній.