Кремль відреагував на санкції проти Медведчука

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення Україною санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука це "тривожна інформація", яка може привести до військового вирішення на Донбасі.

Джерело: російське видання "РБК"

Пряма мова: "Це дуже тривожна інформація, тривожна вона тому, що ми бачимо як уже набирає силу реакційна тенденція в Україні. Реакція проявляється в політичній і соціальній сфері...

Це не може не викликати занепокоєння і не підігрівати питання, ким обрана така реакційна лінія і чи не призведе вона до того, що керівництво України, наприклад, не вважатиме за можливе вирішити військовим способом ситуацію на південному сході України".

Деталі: За словами Пєскова, Росія також бачить погіршення соціального становища в Україні, включаючи зростання цін на ЖКГ.

Відповідаючи на питання, чи видно в тому, що відбувається в Україні американський слід, Пєсков сказав, що США не приховують свого послідовного наміру надавати всебічну допомогу Києву у нарощуванні військового потенціалу.

Пряма мова: "Така допомога надходить... Вони продовжують накачувати оборонний потенціал України. Україні ніхто не загрожує, а це провокує найгарячіші українські голови на прояв агресивності".

Передісторія: Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, а причиною називають фінансування тероризму.

РНБО ухвалила рішення "вжити невідкладних заходів" для повернення у держвласність частини нафтопродуктпроводу, продаж якого пов’язували із Медведчуком.

ЗМІ повідомляють, що Санкції Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків "Л-ДНР".

Санкції передбачають 5 обмежень.

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