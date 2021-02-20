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Кремль відреагував на санкції проти Медведчука

Субота, 20 лютого 2021, 15:13

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення Україною санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука це "тривожна інформація", яка може привести до військового вирішення на Донбасі.

Джерело: російське видання "РБК"

Пряма мова: "Це дуже тривожна інформація, тривожна вона тому, що ми бачимо як уже набирає силу реакційна тенденція в Україні. Реакція проявляється в політичній і соціальній сфері...

Це не може не викликати занепокоєння і не підігрівати питання, ким обрана така реакційна лінія і чи не призведе вона до того, що керівництво України, наприклад, не вважатиме за можливе вирішити військовим способом ситуацію на південному сході України".

Деталі: За словами Пєскова, Росія також бачить погіршення соціального становища в Україні, включаючи зростання цін на ЖКГ.

Відповідаючи на питання, чи видно в тому, що відбувається в Україні американський слід, Пєсков сказав, що США не приховують свого послідовного наміру надавати всебічну допомогу Києву у нарощуванні військового потенціалу.

Пряма мова: "Така допомога надходить... Вони продовжують накачувати оборонний потенціал України. Україні ніхто не загрожує, а це провокує найгарячіші українські голови на прояв агресивності".

Передісторія: Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, а причиною називають фінансування тероризму.

РНБО ухвалила рішення "вжити невідкладних заходів" для повернення у держвласність частини нафтопродуктпроводу, продаж якого пов’язували із Медведчуком.

ЗМІ повідомляють, що Санкції Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків "Л-ДНР".

Санкції передбачають 5 обмежень.

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Що було раніше: 

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Теми: МедведчуксанкціїПутінРосіяУкраїна


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