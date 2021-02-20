Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль відреагував на санкції проти Медведчука

Субота, 20 лютого 2021, 14:13
Кремль відреагував на санкції проти Медведчука

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення Україною санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука це "тривожна інформація", яка може привести до військового вирішення на Донбасі.

Джерело: російське видання "РБК"

Пряма мова: "Це дуже тривожна інформація, тривожна вона тому, що ми бачимо як уже набирає силу реакційна тенденція в Україні. Реакція проявляється в політичній і соціальній сфері...

Це не може не викликати занепокоєння і не підігрівати питання, ким обрана така реакційна лінія і чи не призведе вона до того, що керівництво України, наприклад, не вважатиме за можливе вирішити військовим способом ситуацію на південному сході України".

Деталі: За словами Пєскова, Росія також бачить погіршення соціального становища в Україні, включаючи зростання цін на ЖКГ.

Відповідаючи на питання, чи видно в тому, що відбувається в Україні американський слід, Пєсков сказав, що США не приховують свого послідовного наміру надавати всебічну допомогу Києву у нарощуванні військового потенціалу.

Пряма мова: "Така допомога надходить... Вони продовжують накачувати оборонний потенціал України. Україні ніхто не загрожує, а це провокує найгарячіші українські голови на прояв агресивності".

Передісторія: Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, а причиною називають фінансування тероризму.

РНБО ухвалила рішення "вжити невідкладних заходів" для повернення у держвласність частини нафтопродуктпроводу, продаж якого пов’язували із Медведчуком.

ЗМІ повідомляють, що Санкції Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків "Л-ДНР".

Санкції передбачають 5 обмежень.

Читайте також: Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали

Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Що було раніше: 

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчуксанкціїПутінРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
Усі новини...
Реклама: