Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обнародован перечень подсанкционных юрлиц, среди них Sportmaster и энергокомпании РФ

Суббота, 20 февраля 2021, 21:51
Обнародован перечень подсанкционных юрлиц, среди них Sportmaster и энергокомпании РФ

Под санкции СНБО, согласованные Владимиром Зеленским, среди прочих попали сеть спортивных товаров "Спортмастер", крупная российская фармацевтическая компания и энергетические предприятия.

Источник: приложение к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля о введении санкций, размещенное на сайте президента

Детали: Относительно "Спортмастера" введен полный запрет на торговые операции и на транзит ресурсов по территории Украины.

Кроме того, в перечне пидсанкционных юрлиц оказались "Севастопольский государственный университет" и фармацевтический холдинг "БИОТЭК".

Предлагаем полный список юридических оси, относительно которых введены ограничения:

  1. EVIRER LTD
    (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)
  2. GOLD NATURAL GROUP LIMITED
    (Trident Chambers P.O. Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
  3. KLODIUS INVESTMENTS LTD
    (Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
  4. SANDGATE COMMERCE LTD
    (Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
  5. WHPA AVIA LTD
    (Quijano Chambers, p.o. box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)
  6. Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ
  7. Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ
  8. Акционерное общество "Фармацевт плюс", РФ
  9. Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" ("Спортмастер Оперейшнз ПТЭ. Лтд"), зарегестрирована в Сингапуре
  10. ООО "Дон Экспорт", РФ
  11. ООО "ИСС-Софт", РФ
  12. ООО "ИндаСофт", РФ
  13. ООО "Роузвуд Шиппинг", РФ
  14. ООО "Торговый дом "Донские угли", РФ
  15. ООО "БИОТЕК", РФ
  16. ООО "Гемодженикс", РФ
  17. ООО "Медоборудование", РФ
  18. ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ
  19. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет"

Читайте также: Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине

Важно: Санкции против жены Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены Козака Натальи Лавренюк ввели из-за того, что они владеют Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области (7 в списке), который финансировал боевиков ОРДЛО.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский своими указами одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда лиц, среди которых народной депутат Виктор Медведчук, и против 19 компаний.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это "тревожная информация", которая может привести к военному решению на Донбассе.

Светлана Кизилова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииРосcияСНБОЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
санкции
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Крылья Кремля. УП нашла обходящие санкции самолеты российских элит
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: