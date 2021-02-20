Обнародован перечень подсанкционных юрлиц, среди них Sportmaster и энергокомпании РФ

Под санкции СНБО, согласованные Владимиром Зеленским, среди прочих попали сеть спортивных товаров "Спортмастер", крупная российская фармацевтическая компания и энергетические предприятия.

Источник: приложение к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля о введении санкций, размещенное на сайте президента

Детали: Относительно "Спортмастера" введен полный запрет на торговые операции и на транзит ресурсов по территории Украины.

Кроме того, в перечне пидсанкционных юрлиц оказались "Севастопольский государственный университет" и фармацевтический холдинг "БИОТЭК".

Предлагаем полный список юридических оси, относительно которых введены ограничения:

EVIRER LTD

(Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE) GOLD NATURAL GROUP LIMITED

(Trident Chambers P.O. Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands) KLODIUS INVESTMENTS LTD

(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands) SANDGATE COMMERCE LTD

(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands) WHPA AVIA LTD

(Quijano Chambers, p.o. box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands) Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ Акционерное общество "Фармацевт плюс", РФ Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" ("Спортмастер Оперейшнз ПТЭ. Лтд"), зарегестрирована в Сингапуре ООО "Дон Экспорт", РФ ООО "ИСС-Софт", РФ ООО "ИндаСофт", РФ ООО "Роузвуд Шиппинг", РФ ООО "Торговый дом "Донские угли", РФ ООО "БИОТЕК", РФ ООО "Гемодженикс", РФ ООО "Медоборудование", РФ ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет"

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Важно: Санкции против жены Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены Козака Натальи Лавренюк ввели из-за того, что они владеют Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области (7 в списке), который финансировал боевиков ОРДЛО.



Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский своими указами одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда лиц, среди которых народной депутат Виктор Медведчук, и против 19 компаний.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это "тревожная информация", которая может привести к военному решению на Донбассе.