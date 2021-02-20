Обнародован перечень подсанкционных юрлиц, среди них Sportmaster и энергокомпании РФ
Под санкции СНБО, согласованные Владимиром Зеленским, среди прочих попали сеть спортивных товаров "Спортмастер", крупная российская фармацевтическая компания и энергетические предприятия.
Источник: приложение к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля о введении санкций, размещенное на сайте президента
Детали: Относительно "Спортмастера" введен полный запрет на торговые операции и на транзит ресурсов по территории Украины.
Кроме того, в перечне пидсанкционных юрлиц оказались "Севастопольский государственный университет" и фармацевтический холдинг "БИОТЭК".
Предлагаем полный список юридических оси, относительно которых введены ограничения:
- EVIRER LTD
(Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)
- GOLD NATURAL GROUP LIMITED
(Trident Chambers P.O. Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- KLODIUS INVESTMENTS LTD
(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- SANDGATE COMMERCE LTD
(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- WHPA AVIA LTD
(Quijano Chambers, p.o. box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ
- Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ
- Акционерное общество "Фармацевт плюс", РФ
- Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" ("Спортмастер Оперейшнз ПТЭ. Лтд"), зарегестрирована в Сингапуре
- ООО "Дон Экспорт", РФ
- ООО "ИСС-Софт", РФ
- ООО "ИндаСофт", РФ
- ООО "Роузвуд Шиппинг", РФ
- ООО "Торговый дом "Донские угли", РФ
- ООО "БИОТЕК", РФ
- ООО "Гемодженикс", РФ
- ООО "Медоборудование", РФ
- ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет"
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Важно: Санкции против жены Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены Козака Натальи Лавренюк ввели из-за того, что они владеют Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области (7 в списке), который финансировал боевиков ОРДЛО.
Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский своими указами одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда лиц, среди которых народной депутат Виктор Медведчук, и против 19 компаний.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это "тревожная информация", которая может привести к военному решению на Донбассе.