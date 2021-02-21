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Порошенко: підтримую рішення РНБО та указ Зеленского щодо санкцій проти Медведчука

Неділя, 21 лютого 2021, 01:01

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко висловив схвалення рішенню Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука.

Джерело: Порошенко в Facebook

Пряма мова: "Підтримую рішення РНБО і оприлюднений в суботу Указ Президента про застосування санкцій щодо Медведчука як політичне рішення, яке відповідає національним інтересам".

Деталі: Порошенко також повідомив, що очікує від СБУ та ОГП "негайних процесуальних дій щодо народних депутатів, які потрапили під санкції".

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Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський своїми указами погодив рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки осіб, серед яких народній депутат Віктор Медведчук, і проти 19 компаній.

При цьому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення Україною санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука це "тривожна інформація", яка може привести до військового вирішення на Донбасі.

Що було раніше: 

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Теми: санкції


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