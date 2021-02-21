Порошенко: підтримую рішення РНБО та указ Зеленского щодо санкцій проти Медведчука

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко висловив схвалення рішенню Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука.

Джерело: Порошенко в Facebook

Пряма мова: "Підтримую рішення РНБО і оприлюднений в суботу Указ президента про застосування санкцій щодо Медведчука як політичне рішення, яке відповідає національним інтересам".

Деталі: Порошенко також повідомив, що очікує від СБУ та ОГП "негайних процесуальних дій щодо народних депутатів, які потрапили під санкції".

Чому це важливо: Петро Порошенко у часи свого президентства не вводив санкції проти Віктора Медведчука та проти пов'язаних з ним каналів, і саме в цьому часто звинувачують п'ятого президента. На свій захист Порошенко висловлював тезу, що введенню обмежувальних заходів щодо проросійських телеканалів начебто заважала виборча кампанія в країні у 2018 році.

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Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський своїми указами погодив рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки осіб, серед яких народній депутат Віктор Медведчук, і проти 19 компаній.

При цьому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення Україною санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука це "тривожна інформація", яка може привести до військового вирішення на Донбасі.

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