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Порошенко: поддерживаю решение СНБО и указ Зеленского о санкциях против Медведчука

Воскресенье, 21 февраля 2021, 00:01
Порошенко: поддерживаю решение СНБО и указ Зеленского о санкциях против Медведчука

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко выразил одобрение решению Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука.

Источник: Порошенко в Facebook

Прямая речь: "Поддерживаю решение СНБО и обнародованый в субботу Указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам".

Детали: Порошенко также сообщил, что ожидает от СБУ и ОГП "немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции".

Почему это важно: Петр Порошенко во времена своего президентства не вводил санкции против Виктора Медведчука и против связанных с ним каналов, и именно в этом часто обвиняют пятого президента. В свою защиту Порошенко высказывал тезис, что введению ограничительных мер в отношении пророссийских телеканалов якобы мешала избирательная кампания в стране в 2018 году.

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Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский своими указами одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда лиц, среди которых народной депутат Виктор Медведчук, и против 19 компаний.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это "тревожная информация", которая может привести к военному решению на Донбассе.

Украинская правда
Темы: санкции
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