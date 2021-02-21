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Збройні формування РФ обстріляли свої позиції й вбили бойовика – Хомчак

Неділя, 21 лютого 2021, 00:34
Збройні формування РФ обстріляли свої позиції й вбили бойовика – Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів про провокації російських окупантів на сході України.

Джерело: заява Хомчака

Пряма мова: "Останнім часом в районі проведення операції Об’єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування, відбуваються провокації збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Обстріли з боку противника наших позицій, а також мирних населених пунктів навіть на тимчасово окупованих територіях спостерігаються, як правило, напередодні засідань Трьохсторонньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, після засідань Ради національної безпеки і оборони України щодо ухвалення санкцій за сприяння тероризму тощо.

Основна мета провокацій з боку окупантів спрямована на створення ілюзії обстрілів Збройними Силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, дискредитації сил ООС.

Так, сьогодні 20 лютого, противник здійснив прицільний обстріл зі 120-мм мінометів наших позицій, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Зі 122-мм артилерії вів вогонь по нашим позиціям в районі населеного пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка, збройні формуванням рф відкрили вогонь по власним позиціям в районі газорозподільчої станції від якого, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені".

Деталі: За словами Хомчака, ситуація на Донбасі у цілому стабільна та контрольована, українські військовослужбовці в районі ООС перебувають на сталих позиціях та завжди готові до відкриття вогню у відповідь.

Важливо: Останнім часом значно збільшилися кількість обстрілів з боку гібридних військ Росії на Донбасі. Також зросла кількість загиблих українських бійців, так, тиждень тому у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Збройних сил.

Окрім того, спостерігачі фіксують з боку збройних формувань РФ у Донецькій області навчання з бойовою стрільбою та заходи по зміні та просуванню своїх позицій у сторону підрозділів ЗСУ.

"Українська правда" в Threads

Теми: війнаДонбас
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