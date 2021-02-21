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Вооруженные формирования РФ обстреляли свои позиции и убили боевика – Хомчак

Воскресенье, 21 февраля 2021, 00:34
Вооруженные формирования РФ обстреляли свои позиции и убили боевика – Хомчак

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал о провокации российских оккупантов на востоке Украины.

Источник: заявление Хомчака

Прямая речь: "В последнее время в районе проведения операции Объединенных сил, на отдельных участках линии разграничения, происходят провокации вооруженных формирований российской федерации и ее наемников. Обстрелы со стороны противника наших позиций, а также мирных населенных пунктов даже на временно оккупированных территориях наблюдаются, как правило, накануне заседаний трехстороннего контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, после заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно принятия санкций при содействии терроризма и тому подобное.

Основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена ​​на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС.

Так, сегодня 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов наших позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линию электросетей и газопровод. Со 122-мм артиллерии вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Южное. Кроме того, с позиций у населенного пункта Горловка, вооруженные формированием рф открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые".

Детали: По словам Хомчака, ситуация на Донбассе в целом стабильная и контролируемая, украинские военнослужащие в районе ООС находятся на постоянных позициях и всегда готовы к открытию огня в ответ на провокации.

Важно: В последнее время значительно увеличилось количество обстрелов со стороны гибридных войск России в Донбассе. Также возросло количество погибших украинских бойцов, так, неделю назад в Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Вооруженных сил.

Кроме того, наблюдатели фиксируют со стороны вооруженных формирований РФ в Донецкой области учения с боевой стрельбой и меры по изменению и продвижению своих позиций в сторону подразделений ВСУ

Темы: войнаДонбасс
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