На Прикарпатті встановили КПП через стрімке поширення коронавірусу

Через зростання кількості випадків коронавірусу в Івано-Франківській області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів для здійснення особливого порядку в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів.

Джерело: поліція Івано-Франківської області у facebook

Деталі: На КПП працюють поліцейські спільно з медиками, рятувальниками та військовослужбовцями.

На пунктах контролюють дотримання карантинних обмежень в сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам та при необхідності перевіряють документи.

У разі виявлення ознак захворювання осіб будуть спрямовуватимуть до медзакладів.

На дорогах області цілодобово працює 5 карантинних пунктів, та ще 11 КПП з 6:00 до 21:00.

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