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На Прикарпатті встановили КПП через стрімке поширення коронавірусу

Понеділок, 22 лютого 2021, 02:32

Через зростання кількості випадків коронавірусу в Івано-Франківській області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів для здійснення особливого порядку в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів.

Джерело: поліція Івано-Франківської області у facebook 

Деталі: На КПП працюють поліцейські спільно з медиками, рятувальниками та військовослужбовцями. 

На пунктах контролюють дотримання карантинних обмежень в сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам та при необхідності перевіряють документи.

 

У разі виявлення ознак захворювання осіб будуть спрямовуватимуть до медзакладів. 

На дорогах області цілодобово працює 5 карантинних пунктів, та ще 11 КПП з 6:00 до 21:00.  

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • Івано-Франківська область є лідером антирейтингу за добовим приростом хворих на COVID-19. В області переповнені лікарні, передбачені для пацієнтів із коронавірусом. На Прикарпатті запровадили карантинні обмеження "червоного рівня" епідемічної небезпеки.
  • В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на тиждень призупинять роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування.
  • Там же через загострення епідеміологічної ситуації з коронавірусом державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний шпиталь для хворих на COVID-19.

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областькарантин


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