На Прикарпатье установили КПП из-за стремительного распространения коронавируса

Из-за роста количества случаев коронавируса в Ивано-Франковской области установили 16 контрольно-пропускных пунктов для осуществления особого порядка въезда и выезда из отдельных населенных пунктов.

Источник: полиция Ивано-Франковской области в facebook

Детали: На КПП работают полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими.

На пунктах контролируют соблюдение карантина в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы.

В случае выявления признаков заболевания людей будут направляться в медучреждения.

На дорогах области круглосуточно работает 5 карантинных пунктов, и еще 11 КПП с 6:00 до 21:00.

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Напомним: