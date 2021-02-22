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Епідемія: Прикарпаття перше, Київ – не в п’ятірці за кількістю хворих на добу 

Понеділок, 22 лютого 2021, 07:22
Епідемія: Прикарпаття перше, Київ – не в п’ятірці за кількістю хворих на добу 

У неділю 21 лютого в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 206 особам, госпіталізували 1 443 хворих, померли 53 пацієнти, одужали 1 353 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше нових випадків зареєстрували знову в Івано-Франківській (515) та  Вінницькій (328) областях, а також у Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Далі йде Закарпатська область (233), столиця Київ та Київська область – на сьомій і восьмій сходинці (169 і 166 випадків відповідно).

Серед тих, хто отримав позитивний результат тесту в неділю, – 216 дітей та 78 медпрацівників.

Тестувань у цей день зробили лише 20 183, з них  методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 307 662 осіб, 1 147 426 осіб одужали від нього, але 25 156 хворих померли.

Нагадаємо: В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на тиждень призупинять роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування.

В Івано-Франківській області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів для здійснення особливого порядку в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів, також в області розгорнули мобільний шпиталь для хворих на COVID-19.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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