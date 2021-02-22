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Эпидемия: Прикарпатье первое, Киев – не в пятерке по количеству больных за сутки

Понедельник, 22 февраля 2021, 08:22

В воскресенье 21 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 206 людям, госпитализировали 1 443 больных, умерли 53 пациента, выздоровели 1 353 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего новых случаев зарегистрировали снова в Ивано-Франковской (515) и Винницкой (328) областях, а также в Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Далее идет Закарпатская область (233), столица Киев и Киевская область – на седьмой и восьмой строчке (169 и 166 случаев соответственно).

Среди тех, кто получил положительный результат теста в воскресенье, – 216 детей и 78 медработников.

Тестирований в этот день сделали только 20 183, из них методом ПЦР – 13 513, методом ИФА – 2465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 205.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у1 307 662 человек, 1 147 426 человек выздоровели от него, но 25 156 заболевших скончались.

Напомним: В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

В Ивано-Франковской области из-за обострения эпидемиологической ситуации относительно коронавируса государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь для больных COVID-19.

В Ивано-Франковской области установили 16 контрольно-пропускных пунктов для осуществления особого порядка въезда и выезда из отдельных населенных пунктов, также в области развернули мобильный госпиталь для больных COVID-19.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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