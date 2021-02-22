Підсанкційний "Спортмастер" каже, що продовжує працювати в Україні
У компанії "Спортмастер Україна" заявили, що продовжують роботу в Україні, а включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до списку санкцій є неаргументованим і безпідставним.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на CEO "Спортмастер Україна" Людмилу Книш
Пряма мова: "Прецедент про включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до списку санкцій є неаргументованим і безпідставним, викликає багато питань, відповіді на які поки не можуть дати навіть провідні юристи України.
Усі ці роки компанія "Спортмастер Україна" вела і веде самостійний, незалежний, чесний, відкритий бізнес, заснований суворо на дотриманні законів України, встановлених правил і кодексу бізнесу, залишаючись поза політикою".
Деталі: За словами Книш, на сьогоднішній день немає приводів і підстав для обмеження господарської діяльності компанії, тому магазини "Спортмастер" продовжують роботу.
СЕО зазначила, що одним із пріоритетів компанії є збереження робочих місць співробітників (близько 1,5 тисячі).
За словами Книш, за 25 років існування компанії "Спортмастер Україна" було відкрито понад 150 магазинів, в тому числі Sportmaster і франчайзингові Columbia, Sportlandia і Weekender по всій країні.
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Передісторія:
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Компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сінгапур), якій безпосередньо належить ТОВ "Спортмастер-Україна", рішенням РНБО і указом президента України від 19 лютого 2021 року включена до списку санкцій.
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Щодо "Спортмастера" введена повна заборона на торговельні операції і на транзит ресурсів територією України на 3 роки.
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У держреєстрі бенефіціарами "Спортмастер-Україна" з частками 30,79% вказані брати Микола і Володимир Фартушняки, ще таку ж частку контролює їх партнер Олександр Михальський. У всіх у них в держреєстрі зазначене громадянство Мальти і адреса проживання в ШвейцаріїКомпанія Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сінгапур), якій безпосередньо належить ТОВ "Спортмастер-Україна", рішенням РНБО і указом президента України від 19 лютого 2021 року включена до списку санкцій.Щодо "Спортмастера" введена повна заборона на торговельні операції і на транзит ресурсів територією України на 3 роки.