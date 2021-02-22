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Подсанкционный "Спортмастер" говорит, что продолжает работать в Украине

Понедельник, 22 февраля 2021, 14:05
Фото ua-retail.com

В компании "Спортмастер Украина" заявили, что продолжают работу в Украине, а включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на CEO "Спортмастер Украина" Людмилу Кныш

Прямая речь: "Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины.

Все эти годы компания "Спортмастер Украина" вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный строго на соблюдении законов Украины, установленных правил и кодекса бизнеса, оставаясь вне политики".

Детали: По словам Кныш, на сегодняшний день нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности компании, поэтому магазины "Спортмастер" продолжают работу.

СЕО отметила, что одним из приоритетов компании является сохранение рабочих мест сотрудников (порядка 1,5 тысячи).

По словам Кныш, за 25 лет существования компании "Спортмастер Украина" было открыто более 150 магазинов, в том числе Sportmaster и франчайзиговые Columbia, Sportlandia и Weekender по всей стране.

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Предыстория:

  • Компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина", решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года включена в санкционный список.
  • Относительно "Спортмастера" введен полный запрет на торговые операции и на транзит ресурсов по территории Украины на 3 года.
  • В госреестре бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняк, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

     

Темы: СНБОсанкции


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