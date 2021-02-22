Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кадиров про "близькість" з Уруським: Знав би, хто він – не підпустив

Понеділок, 22 лютого 2021, 18:02

Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров заявляє, що поняття не мав, хто такий Олег Уруський, а тому спокійно ходив з ним поруч на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Джерело: телеграм-канал Кадирова

Пряма мова: "До вчорашнього дня я поняття не мав, хто такий Уруський. Знав би - не підпустив. Підійти і, тим більше, потиснути руку таким людям вважаю для себе неприйнятним. Особи, які причетні до численних бід і страждань власного народу на Донбасі і в інших регіонах, для мене нерукопожатні!"

Деталі: Він заявив, що "весь цей галас висмоктаний з пальця і ​​не вартий виїденого яйця", і тільки українські чиновники, які не здатні тверезо мислити, могли влаштувати "грандіозний скандал" через знімок, на якому поряд зі Кадировим зображений віцепрем'єр України Олег Уруський.

"Що стосується Уруського, для нього має бути честю опинитися поряд з нами. То ж, нехай роздрукує знімок і повісить на найпочесніше місце вдома і на роботі", - додав чеченець.

Передісторія: Раніше в понеділок прем'єр-міністр Денис Шмигаль через соцмережу звернувся до Уруського з вимогою пояснити його фото поряд з Кадировим на церемонії відкриття виставки IDEX-2021 в Абу-Дабі.

 

Пізніше з'явилося і відео їх спільної "прогулянки".

Уруський пояснив розташування делегатів під час ходи на церемонії протоколом держави-організатора і заявив, що в ОАЕ не мав особистих контактів з Кадировим, але і "шарахатися" від представників країни-агресора не має наміру.

Українська правда ⠀
Теми: КадировУруськийскандал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В СБУ назвали причину санкцій проти Sportmaster

Фігурант справи Приватбанку намагався вилетіти з України на літаку компанії Коломойського

У річницю Майдану Москва звинуватила Україну у війні і "розгулі неонацизму"

фотоВантажівку з тілом водія витягнули з річки на Чернігівщині

Кадиров про "близькість" з Уруським: Знав би, хто він – не підпустив

Санкції проти Медведчука: Зеленський і Данілов обговорили наступні кроки

Усі новини...
Кадиров
Уруський пояснив, як опинився поруч із Кадировим
З'явилось відео Уруського поруч з Кадировим в Еміратах
Шмигаль вимагає пояснень від віцепрем'єра щодо фото з Кадировим
Останні новини
20:18
Із передмістя в столицю: На Київщині подорожчав проїзд в "маршрутках"
20:10
Посол Британії: Україна стала випробувальним майданчиком дезінформаційної зброї з боку РФ
19:51
Британія розглядає питання Ситника окремо від антикорупційної реформи
19:40
Курс валют: гривня втратила в ціні
19:25
В СБУ назвали причину санкцій проти Sportmaster
19:06
Заступник Єрмака: Розробляється програма фінансового лізингу на житло під 5%
19:02
Фігурант справи Приватбанку намагався вилетіти з України на літаку компанії Коломойського
18:53
Посол Британії: Києву слід зосередитись на реформі Міноборони, а не на ПДЧ
18:51
Зеленський: Головна мета для нас як держави – це заможний українець
18:49
Санкції проти Росії збереже не тільки Британія – посол
Усі новини...