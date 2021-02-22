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Кадиров про "близькість" з Уруським: Знав би, хто він – не підпустив

Понеділок, 22 лютого 2021, 17:02
Кадиров про близькість з Уруським: Знав би, хто він – не підпустив

Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров заявляє, що поняття не мав, хто такий Олег Уруський, а тому спокійно ходив з ним поруч на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Джерело: телеграм-канал Кадирова

Пряма мова: "До вчорашнього дня я поняття не мав, хто такий Уруський. Знав би - не підпустив. Підійти і, тим більше, потиснути руку таким людям вважаю для себе неприйнятним. Особи, які причетні до численних бід і страждань власного народу на Донбасі і в інших регіонах, для мене нерукопожатні!"

Деталі: Він заявив, що "весь цей галас висмоктаний з пальця і ​​не вартий виїденого яйця", і тільки українські чиновники, які не здатні тверезо мислити, могли влаштувати "грандіозний скандал" через знімок, на якому поряд зі Кадировим зображений віцепрем'єр України Олег Уруський.

"Що стосується Уруського, для нього має бути честю опинитися поряд з нами. То ж, нехай роздрукує знімок і повісить на найпочесніше місце вдома і на роботі", - додав чеченець.

Передісторія: Раніше в понеділок прем'єр-міністр Денис Шмигаль через соцмережу звернувся до Уруського з вимогою пояснити його фото поряд з Кадировим на церемонії відкриття виставки IDEX-2021 в Абу-Дабі.

 

Пізніше з'явилося і відео їх спільної "прогулянки".

Уруський пояснив розташування делегатів під час ходи на церемонії протоколом держави-організатора і заявив, що в ОАЕ не мав особистих контактів з Кадировим, але і "шарахатися" від представників країни-агресора не має наміру.

Українська правда ⠀

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Теми: КадировУруськийскандал
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