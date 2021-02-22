Кадыров о "близости" с Уруским: Знал бы, кто он – не подпустил

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что понятия не имел, кто такой Олег Уруский, а посему спокойно ходил с ним рядом на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник: телеграм-канал Кадырова

Прямая речь: "До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны!"

Детали: Он заявил, что "вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца", и только украинские чиновники, которые не способны трезво мыслить, могли устроить "грандиозный скандал" из-за снимка, на котором рядом со Кадыровым запечатлён вице-премьер Украины Олег Уруский.

"Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе", - добавил чеченец.

Предыстория: Ранее в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль через соцсеть обратился к Урускому с требованием объяснить его фото рядом с Кадыровым на церемонии открытия выставки IDEX-2021 в Абу-Даби.

Позже появилось и видео их совместной "прогулки".

Уруский объяснил размещение делегатов во время шествия на церемонии протоколом государства-организатора и заявил, что в ОАЭ не имел личных контактов с Кадыровым, но и "шарахаться" от представителей страны-агрессора не намерен.