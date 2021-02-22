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В СБУ назвали причину санкцій проти Sportmaster

Понеділок, 22 лютого 2021, 18:25
В СБУ назвали причину санкцій проти Sportmaster

Санкції щодо сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (засновник відповідної мережі "Спортмастер") введені на підставі інформації про роботу цієї мережі в Криму.

Джерело: коментар пресслужби СБУ, наданий "Українській правді"

Дослівно: "Запровадженню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України, скерований ще влітку минулого року, про протиправність такої діяльності на тимчасово окупованих територіях.

Своєю чергою МЗС України неодноразово зверталося з відповідними нотами до держорганів Сінгапуру, які залишились без розгляду та належного реагування".

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський своїми указами погодив рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки осіб, серед яких народній депутат Віктор Медведчук, і проти 19 компаній.
  • Санкції проти дружини Медведчука Оксани Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків ОРДЛО.
  • Під санкції РНБО, погоджені Володимиром Зеленським, серед інших потрапила мережа спортивних товарів "Спортмастер", велика російська фармацевтична компанія та енергетичні підприємства.

Українська правда

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Теми: СБУсанкціїКримокупація
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