В СБУ назвали причину санкцій проти Sportmaster

Санкції щодо сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (засновник відповідної мережі "Спортмастер") введені на підставі інформації про роботу цієї мережі в Криму.

Джерело: коментар пресслужби СБУ, наданий "Українській правді"

Дослівно: "Запровадженню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України, скерований ще влітку минулого року, про протиправність такої діяльності на тимчасово окупованих територіях.

Своєю чергою МЗС України неодноразово зверталося з відповідними нотами до держорганів Сінгапуру, які залишились без розгляду та належного реагування".

Передісторія: