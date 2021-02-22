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В СБУ назвали причину санкций против Sportmaster

Понедельник, 22 февраля 2021, 19:25

Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte.  Ltd (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в Крыму.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ, предоставленный "Украинской правде"

Дословно: "Введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленный еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях.

В свою очередь МИД Украины неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский своими указами одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда лиц, среди которых народной депутат Виктор Медведчук, и против 19 компаний.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это "тревожная информация", которая может привести к военному решению на Донбассе.

Украинская правда
Темы: СБУсанкцииКрымоккупация


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