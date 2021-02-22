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Офіс генпрокурора розслідуватиме "злив" інформації щодо підозри Яценку

Понеділок, 22 лютого 2021, 19:35
Офіс генпрокурора розслідуватиме злив інформації щодо підозри Яценку

Офіс генпрокурора розслідуватиме витік інформації про підозру експершому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова Венедіктової: "Дізналася про надзвичайно важливу новину – ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців "зливаються", що стане темою, я впевнена, окремого розслідування цього разу.

Коло осіб, що були проінформовані про кількість підозр, підписаних мною, дуже вузьке. Це не завадило пану, який працював першим заступником голови правління "Приватбанку", в якийсь дивовижний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдячуючи нашим спільним діям, літак здійснив посадку в Борисполі".

Деталі: Вона розповіла, що особисто підписувала підозри колишнім топменеджерам "Приватбанку".

Також Венедіктова повідомила, що "тримає руку на пульсі" в декількох важливих справах, а детективи у них мають "піднажати" для "важливого результату найближчим часом". Генпрокурор подякувала за роботу колегам з НАБУ та САП.

Передісторія:

  • У понеділок в аеропорту "Бориспіль", що під Києвом, посадили літак, на якому хотів втекти з країни експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.
  • Його підозрюють у привласненні майна.
  • Колишні топменеджери націоналізованого Приватбанку, які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну. Зокрема, Яценко мандрує маршрутом Женева-Відень-Україна.
  • Яценко летів з України до Австрії на літаку компанії Коломойського "Роза Вітрів".
  • На початку 2020 року Госпсуд Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.

Українська правда

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Теми: ВенедіктоваОфіс генпрокурораПриватбанк
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