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Офис генпрокурора будет расследовать "слив" информации по подозрению Яценко

Понедельник, 22 февраля 2021, 19:35
Офис генпрокурора будет расследовать слив информации по подозрению Яценко

Офис генпрокурора будет расследовать утечку информации о подозрении экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "Узнала о чрезвычайно важной новости - мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", которая станет темой, я уверена, отдельного расследования этот раз.

Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину, который работал первым заместителем председателя правления "ПриватБанка", в какой-то удивительный способ заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в Борисполе".

Детали: Она рассказала, что лично подписывала подозрения бывшим топ-менеджерам "Приватбанка".

Также Венедиктова сообщила, что "держит руку на пульсе" в нескольких важных делах, а детективы в них должны "поднажать" для "важного результата в ближайшее время". Генпрокурор поблагодарила за работу коллег с НАБУ и САП.

Предыстория:

  • В понедельник в аэропорту "Борисполь" под Киевом посадили самолет, на котором хотел сбежать из страны экс-первый зампред правления Приватбанка Владимир Яценко.
  • Его подозревают в присвоении имущества.
  • Бывшие топ-менеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса Приватбанка Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.
  • Яценко летел из Украины в Австрию на самолете компании Коломойского "Роза Ветров".
  • В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.

Украинская правда

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Темы: ВенедиктоваОфис генпрокурораПриватбанк
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