Офис генпрокурора будет расследовать "слив" информации по подозрению Яценко
Офис генпрокурора будет расследовать утечку информации о подозрении экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко.
Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook
Прямая речь Венедиктовой: "Узнала о чрезвычайно важной новости - мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", которая станет темой, я уверена, отдельного расследования этот раз.
Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину, который работал первым заместителем председателя правления "ПриватБанка", в какой-то удивительный способ заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в Борисполе".
Детали: Она рассказала, что лично подписывала подозрения бывшим топ-менеджерам "Приватбанка".
Также Венедиктова сообщила, что "держит руку на пульсе" в нескольких важных делах, а детективы в них должны "поднажать" для "важного результата в ближайшее время". Генпрокурор поблагодарила за работу коллег с НАБУ и САП.
Предыстория:
- В понедельник в аэропорту "Борисполь" под Киевом посадили самолет, на котором хотел сбежать из страны экс-первый зампред правления Приватбанка Владимир Яценко.
- Его подозревают в присвоении имущества.
- Бывшие топ-менеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса Приватбанка Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.
- Яценко летел из Украины в Австрию на самолете компании Коломойского "Роза Ветров".
- В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.