Офис генпрокурора будет расследовать "слив" информации по подозрению Яценко

Офис генпрокурора будет расследовать утечку информации о подозрении экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "Узнала о чрезвычайно важной новости - мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", которая станет темой, я уверена, отдельного расследования этот раз.

Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину, который работал первым заместителем председателя правления "ПриватБанка", в какой-то удивительный способ заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в Борисполе".

Детали: Она рассказала, что лично подписывала подозрения бывшим топ-менеджерам "Приватбанка".

Также Венедиктова сообщила, что "держит руку на пульсе" в нескольких важных делах, а детективы в них должны "поднажать" для "важного результата в ближайшее время". Генпрокурор поблагодарила за работу коллег с НАБУ и САП.

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