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Нацкорпус заблокував підприємства Козака у Львові, була бійка з поліцією

Вівторок, 23 лютого 2021, 14:53
Богдан Бордун

Представники "Національного корпусу" провели акцію у Львові, заблокувавши підприємства  депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Під час акції відбулася сутичка з поліцією.

Джерело: керівник львівського осередку "Нaціонaльного кopпycу" Богдан Бордун у Facebook та Zaxid.net, Нацполіція Львівщини

Деталі: За словами Богдана Бордуна, мова йде про підприємства "Будімекс", "Капітал плаза", "Трансмонолітавто", "Бетонбуд" на вулиці Городоцькій. Учасники акції принесли до підприємств шини та запалили димові шашки.

Їх оточили екіпіровані поліцейські у шоломах та з кийками, перешкоджаючи проводити блокування. Повідомляється, що поліція тримала представників "Нацкорпусу" в оточенні близько години.

У поліції зазначають, що на місці події правоохоронці виявили близько 60 осіб, які "поводилися агресивно, кидали димові шашки, намагалися підпалити шини та не реагували на зауваження поліцейських щодо припинення порушень правопорядку".

Зазначається, що учасники акції активно протидіяли поліції, сталася сутичка.

У результаті сутички  четверо поліцейських отримали травми. За словами Бордуна, внаслідок сутичок постраждали близько 10 активістів від сльозогінного газу та ударів кийками. Їм надали меддопомогу на місці.

Шістьох учасників акції доставили до відділку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Правоохоронці встановлюють причетних до побиття поліцейських. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо: 16 лютого у Львові "Нацкopпyc" провів акцію "Геть московського козачка", вимагаючи посилити санкції щодо Тараса Козака.

Теми: ОПЗЖТарас Козак


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