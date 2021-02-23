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Нацкорпус заблокировал предприятия Козака во Львове, была драка с полицией

Вторник, 23 февраля 2021, 14:53
Богдан Бордун

Представители "Национального корпуса" провели акцию во Львове, заблокировав предприятия депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Во время акции произошла стычка с полицией.

Источник: руководитель львовского отделения "Нaционaльного кopпycу" Богдан Бордун в Facebook и Zaxid.net, Нацполиция Львовщины

Детали: По словам Богдана Бордуна, речь идет о предприятиях "Будимекс", "Капитал Плаза", "Трансмонолитавто", "Бетонбуд" на улице Городоцкой. Участники акции принесли к предприятиям шины и зажгли дымовые шашки.

Их окружили экипированные полицейские в шлемах и с дубинками, препятствуя проводить блокировку. Сообщается, что полиция держала представителей "Нацкорпуса" в окружении около часа.

В полиции отмечают, что на месте происшествия правоохранители обнаружили около 60 человек, которые "вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка".

Отмечается, что участники акции активно противодействовали полиции, произошло столкновение.

В результате столкновения четверо полицейских получили травмы. По словам Бордуна, в результате столкновений пострадали около 10 активистов от слезоточивого газа и ударов дубинками. Им оказали медпомощь на месте.

Шесть участников акции доставили в участок.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Правоохранители устанавливают причастных к избиению полицейских. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

UPD: Национальная полиция в очередной раз призвала участников любых митингов или акций протеста реализовывать свое конституционное право на мирные собрания исключительно мирным путем - без поджогов, столкновений и агрессивных выпадов. Отмечается, что полицейские во время мероприятий в рамках своих полномочий будут пресекать любые попытки нарушения правопорядка.

Напомним: 16 февраля во Львове "Нацкopпyc" провел акцию "Геть московского казачка", требуя усилить санкции в отношении Тараса Козака.

Темы: ОПЗЖТарас Козак


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