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Націоналісти під стіни підприємств Козака у Львові принесли "закривавлені" іграшки

Вівторок, 16 лютого 2021, 14:29

Під стінами підприємств у Львові Національний кopпyc провів акцію "Геть московського козачка", активісти вимагали посилити санкції щодо власника телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна" Тараса Козака.

Джерело: Начальник штабу Львівського обласного осередку Haцкopпycу Богдан Бордун у Facebook

Пряма мова: "Вимагаємо негайної реакції влади. Керівництво держави зобов'язане розширити санкції проти Козака на активи всієї родини спонсора тероризму. Правоохоронні органи повинні провести ґрунтовне розслідування походження нажитих за часів роботи на держслужбі капіталів прихвостня Кремля.

В разі бездіяльності влади ми залишаємо за собою право вдатися до більш рішучих кроків щодо кривавого бізнесу московського колаборанта".

"Закликаємо львів’ян бойкотувати усі комерційні структури Тараса Козака".

Деталі: У Львові під стінами підприємств "Бетонбуд", "Будімекс проект", "Капітал плаза", "Трансмонолітавто" відбулись попереджувальні пікети.

Активісти принесли під стіни підприємств символічні шини, "закривавлені іграшки" і запалили файєри.

 

 

 

Передісторія:

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Трансляцію каналів Медведчука почали припиняти сервіси на всіх платформах.
  • Підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • Родичі народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака володіють десятками квартир, будинками та земельними ділянками — переважно у Києві або у Львові, звідки сам Козак родом.

Українська правда
Теми: ЛьвівнаціоналістиакціїТарас Козак


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