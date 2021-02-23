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Зеленський пропонував Стерненку посаду в СБУ - джерело

Вівторок, 23 лютого 2021, 16:42
Зеленський пропонував Стерненку посаду в СБУ - джерело
Фото з Facebook Стерненка

Президент Володимир Зеленський пропонував екслідеру одеського "Правого сектору" Сергію Стерненку посаду в Службі безпеки України.

Джерело: пост адвоката Стерненка Масі Найєма у Facebook і його коментар "Українській правді", співрозмовник УП з оточення Зеленського

Пряма мова Найєма: "Юлія Мендель (заявила – ред): "Зеленський не втручається в слідство і не пропонував Стерненку посад".

Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій Президент пропонував йому посаду. Зі мною також було щонайменше десятеро людей".

Iuliia Mendel: «Зеленський не втручається в слідство і не пропонував Стерненку посад». Це неправда. Я особисто був на...

Опубліковано Masi Nayyem Вівторок, 23 лютого 2021 р.

Деталі: У коментарі УП Найєм уточнив, що "пропонували посаду в одному з правоохоронних органів".

Він також додав, що зустріч ця була у червні 2019 року і на ній був присутній на той час керівник Офісу президента Андрій Богдан.

Масі Найєм – адвокат Стерненка в справі про підозру в умисному вбивстві при нападі на нього 2 роки тому в Одесі.

Водночас інше джерело повідомило Українській правді, що йдеться про посаду в одеському управлінні СБУ.

Що було раніше: 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектору" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Стерненко після заслуховування обвинувального вироку у справі про викрадення людини та катування заявив, що президент Зеленський раніше пропонував йому обійняти державну посаду.

В суді екслідеру одеського "Правого сектору" передали мобільний телефон і сказали журналістам, що на іншому кінці – президент. Стерненко представився, але з того боку майже одразу кинули слухавку. Стерненко публічно "подякував Зеленському за вирок у свої справі".

Пізніше прессекретар президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді" заявила, що Володимир Зеленський не втручається в розслідування та розгляд кримінальної справи проти Сергія Стерненка та не пропонував йому жодних посад.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СтерненкоЗеленськийСБУ
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