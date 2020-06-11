Стерненку оголосили підозру в умисному вбивстві

Активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві при нападі на нього 2 роки тому в Одесі.

Джерело: Telegram Стерненка, СБУ

Пряма мова: "Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 — умисне вбивство та "незаконне" носіння холодної зброї.

Попри те, що:



1. Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам.

2. По ножу є декілька експертиз які встановлюють що він НЕ Є холодною зброєю".

Деталі: Підозру слідчий Дмитро Кувачов зачитав у присутності прокурора Миколи Бозовуляка.

За словами Стерненка, вони кажуть що він "сам себе порізав СПЕЦІАЛЬНО".

Він додав, що прокурор і слідчий відмовляються надавати матеріали, які виключають у його діях склад злочину. Причини відмови не називають, хоча серед документів є і загальновідомі, по яким не допускається відмова у ознайомленні відповідно до ч. 1 ст. 221 КПК України.

Зокрема, за словами Стерненка, вони відмовилися надавати копію постанови прокурора Радіонова, який вважав підозру необґрурнтованою, упередженою та бездоказовою.

Служба безпеки України заявляє, що Стерненко оборонявся лише на початку, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпеки вже не було.

СБУ дослівно: "Сьогодні, враховуючи матеріали справи та проведені експертизи, за погодженням з Офісом генерального прокурора Сергію Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

У зв’язку з чим СБУ офіційно повідомляє: Розслідування "справи Стерненка" давно перейшло із суто юридичної площини в політично-інформаційну.

Тому, враховуючи суспільний резонанс, Служба безпеки України наголошує, що неупереджено підходить до розслідування будь-яких злочинів та керується виключно нормами законодавства".

Передісторія:

Сергій Стерненко колись очолював одеський осередок "Правого сектора". У 2018 році на нього було три замахи: 7 лютого, 1 травня і 24 травня – під час третього нападу загинув нападник Іван Кузнєцов. Стерненко стверджує, що захищався, але поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство.

На початку квітня 2020 року Віктор Трепак заявив, що пішов із посади заступника генерального прокурора, оскільки генпрокурор Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненкові про підозру.

15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти Кузнєцова, який загинув під поранень, отриманих, за словами Стерненка, внаслідок нападу 24 травня 2018 року .

Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.

Стерненко має підтримку багатьох активістів, на його підтримку влаштовують акції. Зокрема, 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.

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