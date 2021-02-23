Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский предлагал Стерненко должность в СБУ - источник

Вторник, 23 февраля 2021, 17:42
Фото с Facebook Стерненко

Президент Владимир Зеленский предлагал экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко должность в Службе безопасности Украины.

Источник: пост адвоката Стерненко Маси Найема в Facebook и его комментарий "Украинской правде", собеседник УП из окружения Зеленского

Прямая речь Найема: "Юлия Мендель (заявила – ред.): "Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей".

Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек".

Iuliia Mendel: «Зеленський не втручається в слідство і не пропонував Стерненку посад». Це неправда. Я особисто був на...

Опубліковано Masi Nayyem Вівторок, 23 лютого 2021 р.

Детали: В комментарии УП Найем уточнил, что "предлагали должность в одном из правоохранительных органов".

Он также добавил, что встреча эта была в июне 2019 года и на ней присутствовал в то время руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Маси Найем – адвокат Стерненко в деле о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него 2 года назад в Одессе.

В то же время другой источник сообщил Украинской правде, что речь идет о должности в одесском управлении СБУ.

Что было раньше: 23 февраля одесский суд по делу похищения и пыток человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко после заслушивания обвинительного приговора по делу о похищении человека и пытках заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.

В суде экс-лидеру одесского "Правого сектора" передали мобильный телефон и сказали журналистам, что на другом конце – президент. Стерненко представился, но с той стороны почти сразу бросили трубку. Стерненко публично "поблагодарил Зеленского за приговор в своем деле".

Позже пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" заявила, что Владимир Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Сергея Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.

Ирина Балачук, УП
Темы: СтерненкоЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 15:24Зеленский предлагал Стерненко должность в СБУ - источник

инфографикаУкраина обновила зоны карантина: 2 области "красные", 7 – "оранжевых"

Фото, видеоНа Киевщине накрыли банду хакеров, взламывавшую аккаунты чиновников

В Украине зарегистрировали вакцину Pfizer против COVID-19

Нацкорпус заблокировал предприятия Козака во Львове, была драка с полицией

Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей - Мендель

Все новости...
Стерненко
Адвокаты просят перевести Стерненко в Киев: в СИЗО Одессы есть угроза жизни
"Голос" собирает подписи за отставку Венедиктовой из-за Стерненко
Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей - Мендель
Последние новости
17:54
В Нацбанке напомнили банкам условия обслуживания крымчан
17:42
обновлено от 15:24Зеленский предлагал Стерненко должность в СБУ - источник
17:40
фотоВ ООС назвали имя убитого утром военного
17:24
ЦИК зарегистрировала Вирастюка кандидатом в нардепы
17:00
Подозреваемый в убийстве журналистки на Мальте признал себя виновным
17:00
Адвокаты просят перевести Стерненко в Киев: в СИЗО Одессы есть угроза жизни
16:58
Нападение на работника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге: МИД требует расследования
16:50
Витренко: Минэнерго работает над переходом на одну платежку за газ и распределение
16:49
За год суды в Беларуси оправдали меньше процента осужденных
16:45
Нацсовет просит суд аннулировать лицензию канала Медведчука
Все новости...