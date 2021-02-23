Через вирок Стерненку Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової

Львівська обласна рада ухвалила звернення до вищої влади з вимогою забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд апеляції екслідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, а також реформування судової системи України.

Джерело: сайт облради

Деталі: Львівські депутати звернулися до президента України, генерального прокурора, Верховної Ради та уповноваженої Верховної Ради з прав людини щодо обвинувального вироку у справі Стерненка, який вони вважають несправедливим і необґрунтованим.

Зазначаєтться, що обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича (потерпілий у справі –ред.).

На думку депутатів, це чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на знаряддя тиску та усунення незручних для влади людей.

Дослівно: "Справа Стерненка впродовж кількох років була тестом для влади на спроможність провести чесне, неупереджене, відкрите та переконливе для громадськості розслідування.

Ми сподіваємося на відновлення справедливості під час розгляду апеляції. І наполягаємо, що проблему потрібно вирішувати системно – лише реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до суддів.

З огляду на вищезазначене, вимагаємо забезпечити об'єктивний та неупереджений розгляд справи Сергія Стерненка апеляційною інстанцією, а також негайного напрацювання та впровадження судової реформи в Україні".

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