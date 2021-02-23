Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через вирок Стерненку Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової

Вівторок, 23 лютого 2021, 17:39
Через вирок Стерненку Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової

Львівська обласна рада ухвалила звернення до вищої влади з вимогою забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд апеляції екслідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, а також реформування судової системи України.

Джерело: сайт облради

Деталі: Львівські депутати звернулися до президента України, генерального прокурора, Верховної Ради та уповноваженої Верховної Ради з прав людини щодо обвинувального вироку у справі Стерненка, який вони вважають несправедливим і необґрунтованим.

Зазначаєтться, що обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича (потерпілий у справі –ред.).

На думку депутатів, це чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на знаряддя тиску та усунення незручних для влади людей.

Дослівно: "Справа Стерненка впродовж кількох років була тестом для влади на спроможність провести чесне, неупереджене, відкрите та переконливе для громадськості розслідування.

Ми сподіваємося на відновлення справедливості під час розгляду апеляції. І наполягаємо, що проблему потрібно вирішувати системно – лише реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до суддів.

З огляду на вищезазначене, вимагаємо  забезпечити об'єктивний та неупереджений розгляд справи Сергія Стерненка апеляційною інстанцією, а також негайного напрацювання та впровадження судової реформи в Україні".

Передісторія:

  • 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.
  • Обидва обвинувачені свою причетність до викрадення Щербича повністю заперечували. Ще до завершення оголошення вироку Стерненко заявив, що вважає рішення суду політично вмотивованим. Він запевнив, що буде оскаржувати вирок.
  • Адвокати Стерненка подали заяву про переведення їхнього підзахисного до Києва через загрозу його життю в одеському СІЗО.
  • На вечір вівторка в кількох містах України анонсовано акції протесту проти вироку Стерненку.
  • За даними джерела УП, в червні 2019 року президент Володимир Зеленський пропонував екслідеру одеського "Правого сектора" посаду в Службі безпеки України.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Стерненко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Стерненко
За один із нападів на активіста Стерненка обвинувачений отримав 10 років тюрми
Активіст Стерненко розповів, чому не воює на фронті: Як волонтер - більш ефективний
Стерненку скасували покарання за один патрон
Останні новини
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
Усі новини...
Реклама: