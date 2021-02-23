Через вирок Стерненку Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової
Львівська обласна рада ухвалила звернення до вищої влади з вимогою забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд апеляції екслідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, а також реформування судової системи України.
Джерело: сайт облради
Деталі: Львівські депутати звернулися до президента України, генерального прокурора, Верховної Ради та уповноваженої Верховної Ради з прав людини щодо обвинувального вироку у справі Стерненка, який вони вважають несправедливим і необґрунтованим.
Зазначаєтться, що обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича (потерпілий у справі –ред.).
На думку депутатів, це чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на знаряддя тиску та усунення незручних для влади людей.
Дослівно: "Справа Стерненка впродовж кількох років була тестом для влади на спроможність провести чесне, неупереджене, відкрите та переконливе для громадськості розслідування.
Ми сподіваємося на відновлення справедливості під час розгляду апеляції. І наполягаємо, що проблему потрібно вирішувати системно – лише реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до суддів.
З огляду на вищезазначене, вимагаємо забезпечити об'єктивний та неупереджений розгляд справи Сергія Стерненка апеляційною інстанцією, а також негайного напрацювання та впровадження судової реформи в Україні".
Передісторія:
- 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.
- Обидва обвинувачені свою причетність до викрадення Щербича повністю заперечували. Ще до завершення оголошення вироку Стерненко заявив, що вважає рішення суду політично вмотивованим. Він запевнив, що буде оскаржувати вирок.
- Адвокати Стерненка подали заяву про переведення їхнього підзахисного до Києва через загрозу його життю в одеському СІЗО.
- На вечір вівторка в кількох містах України анонсовано акції протесту проти вироку Стерненку.
- За даними джерела УП, в червні 2019 року президент Володимир Зеленський пропонував екслідеру одеського "Правого сектора" посаду в Службі безпеки України.