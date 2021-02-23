Адвокати просять перевести Стерненка в Київ: в СІЗО Одеси є загрози життю

Адвокати Сергія Стерненка подали заяву про застосування заходів безпеки щодо їхнього підзахисного.

Джерело: юридична компанія "Міллер"

Дослівно: "Як неодноразово зазначалося, за нападом на українського активіста Сергія Стерненка стояли представники правоохоронних органів міста Одеси. Саме тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доправили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров’ю".

Деталі: Адвокат Стерненка Масі Найєм подав відповідну заяву на ім’я керівника Одеського СІЗО Сергія Чишкали з проханням перевести Стерненка до Києва.

На розгляд заяви закон відводить 3 дні. Захист сподівається на об’єктивне рішення з боку очільника Одеського СІЗО в найкоротший термін.

Що передувало: 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектору" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Метою нападу, на думку обвинувачення, було заволодіння майном потерпілого Сергія Щербича – його банківською карткою, телефоном. Обтяжуючою обставиною суд визнав те, що злочин нібито вчинили "у зв’язку з виконанням потерпілим службовим обов’язком" – Щербич був депутатом райради. Також суд звернув увагу на те, що Стерненко розповідав про своє негативне ставлення до політичних поглядів потерпілого.

Обидва обвинувачені свою причетність до викрадення Щербича повністю заперечували. Ще до завершення оголошення вироку Стерненко заявив, що вважає рішення суду політично вмотивованим. Він запевнив, що буде оскаржувати вирок.

Читайте також: Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Передісторія: