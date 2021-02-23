Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за приговора Стерненко Львовский облсовет обратился к Зеленскому и Венедиктовой

Вторник, 23 февраля 2021, 17:39
Из-за приговора Стерненко Львовский облсовет обратился к Зеленскому и Венедиктовой

Львовский областной совет принял обращение к высшей власти с требованием обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение апелляции экс-лидера одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко, а также реформирования судебной системы Украины.

Источник: сайт облсовета

Детали: Львовские депутаты обратились к президенту Украины, генеральному прокурору, Верховной Раде и уполномоченному Верховной Рады по правам человека отнсительно обвинительного приговора по делу Стерненко, который они считают несправедливым и необоснованным.

Отмечается, что обвинительный акт базировался на показаниях руководителя одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича (потерпевший по делу -ред.).

По мнению депутатов, это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей.

Дословно: "Дело Стерненко в течение нескольких лет было тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование.

Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно - только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям.

Учитывая вышесказанное, требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко апелляционной инстанцией, а также немедленной наработки и внедрения судебной реформы в Украине".

Предыстория:

  • 23 февраля одесский суд по делу о похищении и пытках человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.
  • Оба обвиняемые свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали. Еще до завершения оглашения приговора Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он заверил, что будет обжаловать приговор.
  • Адвокаты Стерненко подали заявление о переводе их подзащитного в Киев из-за угрозы его жизни в одесском СИЗО.
  • На вечер вторника в нескольких городах Украины анонсированы акции протеста против приговора Стерненко.
  • По данным источника УП, в июне 2019 года президент Владимир Зеленский предлагал экс-лидеру одесского "Правого сектора" должность в Службе безопасности Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Стерненко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Стерненко
За одно из нападений на активиста Стерненко обвиняемый получил 10 лет тюрьмы
Активист Стерненко рассказал, почему не воюет на фронте: Как волонтер - более эффективен
Стерненко отменили наказание за один патрон
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: