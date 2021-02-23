Из-за приговора Стерненко Львовский облсовет обратился к Зеленскому и Венедиктовой

Львовский областной совет принял обращение к высшей власти с требованием обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение апелляции экс-лидера одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко, а также реформирования судебной системы Украины.

Источник: сайт облсовета

Детали: Львовские депутаты обратились к президенту Украины, генеральному прокурору, Верховной Раде и уполномоченному Верховной Рады по правам человека отнсительно обвинительного приговора по делу Стерненко, который они считают несправедливым и необоснованным.

Отмечается, что обвинительный акт базировался на показаниях руководителя одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича (потерпевший по делу -ред.).

По мнению депутатов, это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей.

Дословно: "Дело Стерненко в течение нескольких лет было тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование.

Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно - только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям.

Учитывая вышесказанное, требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко апелляционной инстанцией, а также немедленной наработки и внедрения судебной реформы в Украине".

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