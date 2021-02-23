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Из-за приговора Стерненко Львовский облсовет обратился к Зеленскому и Венедиктовой

Вторник, 23 февраля 2021, 18:39

Львовский областной совет принял обращение к высшей власти с требованием обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение апелляции экс-лидера одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко, а также реформирования судебной системы Украины.

Источник: сайт облсовета

Детали: Львовские депутаты обратились к президенту Украины, генеральному прокурору, Верховной Раде и уполномоченному Верховной Рады по правам человека отнсительно обвинительного приговора по делу Стерненко, который они считают несправедливым и необоснованным.

Отмечается, что обвинительный акт базировался на показаниях руководителя одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича (потерпевший по делу -ред.).

По мнению депутатов, это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей.

Дословно: "Дело Стерненко в течение нескольких лет было тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование.

Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно - только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям.

Учитывая вышесказанное, требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко апелляционной инстанцией, а также немедленной наработки и внедрения судебной реформы в Украине".

Предыстория:

  • 23 февраля одесский суд по делу о похищении и пытках человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.
  • Оба обвиняемые свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали. Еще до завершения оглашения приговора Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он заверил, что будет обжаловать приговор.
  • Адвокаты Стерненко подали заявление о переводе их подзащитного в Киев из-за угрозы его жизни в одесском СИЗО.
  • На вечер вторника в нескольких городах Украины анонсированы акции протеста против приговора Стерненко.
  • По данным источника УП, в июне 2019 года президент Владимир Зеленский предлагал экс-лидеру одесского "Правого сектора" должность в Службе безопасности Украины.

Украинская правда
Темы: Стерненко


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