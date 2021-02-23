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На Банковой протестуют из-за заключения Стерненко

Вторник, 23 февраля 2021, 19:18
На Банковой протестуют из-за заключения Стерненко

Вечером на углу улицы Банковой и Институтской около тысячи человек протестуют против заключения Сергея Стерненко.

Источник: корреспонденты УП с места происшествия

Детали: Сейчас на Банковой несколько тысяч человек.

Полиция перекрыла проход к Офису президента спецтехникой и живым рубежом из полиции.  Сторонники Стерненко, которого 23 февраля заключил суд в Одессе, скандируют "Аваков черт", "Свободу Стерненко", "Вместе и до конца", "Киев, вставай"

Правоохранители уверяют активистов, проход к ОПУ откроют, как соберутся все участники протеста. Люди постоянно прибывают

В то же время полиция коммуникации объясняет протестующим, что у ОП еще не демонтировали новогодние конструкции, поэтому их не пускают. Протестующие в ответ на то, что их не пускают в ОП, скандируют: "Зеля - ссыкун!"

Протестующие пытались прорваться мимо полиции под ОПУ, правоохранители выставили больше сотрудников, чтобы перекрыть вход.  Митингующие их толкают, некоторые бросают снежки. В полицию полетели по меньшей мере два файера.

Люди скандируют "Пропускай", машут флагами Украины, по состоянию на 20:35 прорвать кордон полиции им не удалось, была небольшая толкучка.

В 21:15 силовики укрепляют живой коридор перед Офисом президента, поскольку не справляются с потоком людей. Зашла еще одна шеренга правоохранителей.

Около 21:30 несколько активистов и журналистов вылезли на крышу проходной ОПУ. Оттуда их прогнала полиция.

 

Протесты проходят в ряде городов - во Львове, Житомире, Харькове, Запорожье, Черновцах, Днепре, Ивано-Франковске и других.

 
 
 
 
 
 

Предыстория:

  • 23 февраля одесский суд по делу о похищении и пытках человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.
  • Оба обвиняемые свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали. Еще до завершения оглашения приговора Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он заверил, что будет обжаловать приговор.
  • Адвокаты Стерненко подали заявление о переводе их подзащитного в Киев из-за угрозы его жизни в одесском СИЗО.
  • На вечер вторника в нескольких городах Украины анонсированы акции протеста против приговора Стерненко.
  • По данным источника УП, в июне 2019 года президент Владимир Зеленский предлагал экс-лидеру одесского "Правого сектора" должность в Службе безопасности Украины.

Эльдар Сарахман, Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП

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Темы: СтерненкоОфис президентаЗеленский
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