На Банковой протестуют из-за заключения Стерненко

Вечером на углу улицы Банковой и Институтской около тысячи человек протестуют против заключения Сергея Стерненко.

Источник: корреспонденты УП с места происшествия

Детали: Сейчас на Банковой несколько тысяч человек.

Полиция перекрыла проход к Офису президента спецтехникой и живым рубежом из полиции. Сторонники Стерненко, которого 23 февраля заключил суд в Одессе, скандируют "Аваков черт", "Свободу Стерненко", "Вместе и до конца", "Киев, вставай"

Правоохранители уверяют активистов, проход к ОПУ откроют, как соберутся все участники протеста. Люди постоянно прибывают

В то же время полиция коммуникации объясняет протестующим, что у ОП еще не демонтировали новогодние конструкции, поэтому их не пускают. Протестующие в ответ на то, что их не пускают в ОП, скандируют: "Зеля - ссыкун!"

Протестующие пытались прорваться мимо полиции под ОПУ, правоохранители выставили больше сотрудников, чтобы перекрыть вход. Митингующие их толкают, некоторые бросают снежки. В полицию полетели по меньшей мере два файера.

Люди скандируют "Пропускай", машут флагами Украины, по состоянию на 20:35 прорвать кордон полиции им не удалось, была небольшая толкучка.

В 21:15 силовики укрепляют живой коридор перед Офисом президента, поскольку не справляются с потоком людей. Зашла еще одна шеренга правоохранителей.

Около 21:30 несколько активистов и журналистов вылезли на крышу проходной ОПУ. Оттуда их прогнала полиция.

Протесты проходят в ряде городов - во Львове, Житомире, Харькове, Запорожье, Черновцах, Днепре, Ивано-Франковске и других.

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