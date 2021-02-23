Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Тут буде вся країна": під ОПУ запланували нові протести

Вівторок, 23 лютого 2021, 23:03
фото: Ельдар Сарахман, УП

Через ув’язнення Сергія Стерненка на суботу 27 лютого організатори запланували нові протести, якщо його не випустять на волю.

Джерело: кореспондент УП з місця події

Деталі: Організатори запланували безстрокову акцію під Офісом президента на 12:00 в суботу й кажуть, що там буде "вся Україна", а події будуть "настільки глобальними", що країну чекає нова революція.

Майже о 23:00 люди закликали усіх йти у рейд до Печерського райвідділку поліції, щоб підтримати 17 затриманих під час цієї акції, а також вислухати їхніх адвокатів.

Передісторія:

  • 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.
  • Ввечері на Банковій декілька тисяч людей протестували проти ув'язнення Стерненка.

Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП
Теми: СтерненкоОфіс президента


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні знов почав діяти адаптивний карантин

фото, відео, оновленоПротести під ОПУ: травмовані 27 силовиків, а усіх затриманих відпустили

"Тут буде вся країна": під ОПУ запланували нові протести

Новини 23 лютого: вирок Стерненку, перша вакцина в Україні

фото, відеоНа Банковій протестують через ув'язнення Стерненка

Медведчук намагається відновити трансляцію кремлівської пропаганди – Ткаченко

Усі новини...
Стерненко
Прокурор Одещини відреагував на протести в Києві
Протести під ОПУ: травмовані 27 силовиків, а усіх затриманих відпустили
Чому варто захищати Сергія Стерненка?
Останні новини
00:00
В Україні знов почав діяти адаптивний карантин
23:58
відеоПрокурор Одещини відреагував на протести в Києві
23:55
Ліга Чемпіонів: "Баварія" в Римі розгромила "Лаціо", "Челсі" сильніший за "Атлетико"
23:21
фото, відео, оновленоПротести під ОПУ: травмовані 27 силовиків, а усіх затриманих відпустили
23:03
"Тут буде вся країна": під ОПУ запланували нові протести
22:30
Новини економіки: підозри експосадовцям Приватбанку, перша євроколія в Україні
22:11
Меркель заявила про третю хвилю пандемії коронавірусу в Німеччині - ЗМІ
21:43
Зеленський вивів Україну ще з двох угод СНД
21:31
Новини 23 лютого: вирок Стерненку, перша вакцина в Україні
21:10
У ДФС розповіли, коли запрацює Бюро економічної безпеки
Усі новини...