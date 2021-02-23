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"Тут буде вся країна": під ОПУ запланували нові протести

Вівторок, 23 лютого 2021, 22:03
Тут буде вся країна: під ОПУ запланували нові протести
фото: Ельдар Сарахман, УП

Через ув’язнення Сергія Стерненка на суботу 27 лютого організатори запланували нові протести, якщо його не випустять на волю.

Джерело: кореспондент УП з місця події

Деталі: Організатори запланували безстрокову акцію під Офісом президента на 12:00 в суботу й кажуть, що там буде "вся Україна", а події будуть "настільки глобальними", що країну чекає нова революція.

Майже о 23:00 люди закликали усіх йти у рейд до Печерського райвідділку поліції, щоб підтримати 17 затриманих під час цієї акції, а також вислухати їхніх адвокатів.

Передісторія:

  • 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.
  • Ввечері на Банковій декілька тисяч людей протестували проти ув'язнення Стерненка.

Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП

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Теми: СтерненкоОфіс президента
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