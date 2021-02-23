"Тут буде вся країна": під ОПУ запланували нові протести

Через ув’язнення Сергія Стерненка на суботу 27 лютого організатори запланували нові протести, якщо його не випустять на волю.

Джерело: кореспондент УП з місця події

Деталі: Організатори запланували безстрокову акцію під Офісом президента на 12:00 в суботу й кажуть, що там буде "вся Україна", а події будуть "настільки глобальними", що країну чекає нова революція.

Майже о 23:00 люди закликали усіх йти у рейд до Печерського райвідділку поліції, щоб підтримати 17 затриманих під час цієї акції, а також вислухати їхніх адвокатів.

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