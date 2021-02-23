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"Здесь будет вся страна": под ОПУ запланировали новые протесты

Вторник, 23 февраля 2021, 23:03
фото: эльдар сарахман, уп

Из-за заключения Сергея Стерненко на субботу 27 февраля организаторы запланировали новые протесты, если его не выпустят на свободу.

Источник: корреспондент УП с места происшествия

Детали: Организаторы запланировали бессрочную акцию под Офисом президента на 12:00 в субботу и говорят, что там будет "вся Украина", а события будут "настолько глобальными", что страну ждет новая революция.

Почти в 23:00 организаторы призвали всех идти в рейд к Печерскому райотделу полиции, чтобы поддержать 17 задержанных во время этой акции, а также выслушать их адвокатов.

Предыстория:

  • 23 февраля одесский суд по делу о похищении и пытках человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободыс конфискацией половины имущества.
  • Вечером на Банковой тысячи людей протестовалипротив заключения Стерненко.

Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП
Темы: СтерненкоОфис президента


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