"Здесь будет вся страна": под ОПУ запланировали новые протесты

Из-за заключения Сергея Стерненко на субботу 27 февраля организаторы запланировали новые протесты, если его не выпустят на свободу.

Источник: корреспондент УП с места происшествия

Детали: Организаторы запланировали бессрочную акцию под Офисом президента на 12:00 в субботу и говорят, что там будет "вся Украина", а события будут "настолько глобальными", что страну ждет новая революция.

Почти в 23:00 организаторы призвали всех идти в рейд к Печерскому райотделу полиции, чтобы поддержать 17 задержанных во время этой акции, а также выслушать их адвокатов.

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