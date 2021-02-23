Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Здесь будет вся страна": под ОПУ запланировали новые протесты

Вторник, 23 февраля 2021, 22:03
Здесь будет вся страна: под ОПУ запланировали новые протесты
фото: эльдар сарахман, уп

Из-за заключения Сергея Стерненко на субботу 27 февраля организаторы запланировали новые протесты, если его не выпустят на свободу.

Источник: корреспондент УП с места происшествия

Детали: Организаторы запланировали бессрочную акцию под Офисом президента на 12:00 в субботу и говорят, что там будет "вся Украина", а события будут "настолько глобальными", что страну ждет новая революция.

Почти в 23:00 организаторы призвали всех идти в рейд к Печерскому райотделу полиции, чтобы поддержать 17 задержанных во время этой акции, а также выслушать их адвокатов.

Предыстория:

  • 23 февраля одесский суд по делу о похищении и пытках человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободыс конфискацией половины имущества.
  • Вечером на Банковой тысячи людей протестовалипротив заключения Стерненко.

Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СтерненкоОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Стерненко
За одно из нападений на активиста Стерненко обвиняемый получил 10 лет тюрьмы
Активист Стерненко рассказал, почему не воюет на фронте: Как волонтер - более эффективен
Стерненко отменили наказание за один патрон
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: