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Україна може долучитися до випробувань нової вакцини проти коронавірусу – Степанов

Середа, 24 лютого 2021, 11:27

Україна може взяти участь у клінічних випробуваннях нової вакцини проти коронавірусу розробки індійської компанії "Bharat Biotech", що випускатиметься у формі спрею чи крапель. 

Джерело :міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у МОЗ після робочого візиту в Індію 

Деталі: Степанов повідомив, що відвідав в Індії одного з найбільших виробників вакцин "Bharat Biotech", який розробив препарат імунізації проти коронавірусу "Covaxin". 

Ця вакцина пройшла три етапи клінічних випробувань, в останньому з яких взяли участь понад 25 тисяч добровольців. У найближчі 10 днів очікується фінальний результат третьої стадії випробувань, але "висновки науковців доволі оптимістичні", сказав голова МОЗ..

Ці вакцини вже отримали у деяких країнах дозвіл на застосування в екстрених умовах, додав він.

Степанов також повідомив про домовленість із "Bharat Biotech" щодо готовності України до участі в клінічних випробуваннях нової розробки – вакцини у формі назального спрею чи крапель. 

Пряма мова: "Вони зараз починають першу стадію клінічних випробувань, вони будуть достатньо швидко рухатися. Другу і третю стадію ми можемо частково провести в Україні. Завершити всі клінічні випробування вони планують до вересня-жовтня цього року, щоб вийти вже з продуктом на ринок.

Чому це важливо для України? Якщо дійсно ми будемо проводити частину клінічних випробувань третьої стадії в Україні, то це дає нам пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі доведення ефективності цієї вакцини. Вона набагато зручніша, бо у формі крапель". 

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Все про вакцинацію в Україні

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціямедицинанаукаІндіяСтепанов


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