Украина может подключиться к испытаниям новой вакцины против коронавируса – Степанов

Украина может принять участие в клинических испытаниях новой вакцины против коронавируса разработки индийской компании "Bharat Biotech", которая будет выпускаться в форме спрея или капель.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в МОЗ после рабочего визита в Индию

Детали: Степанов сообщил, что посетил в Индии одного из крупнейших производителей вакцин "Bharat Biotech", который разработал препарат иммунизации против коронавируса "Covaxin".

Эта вакцина прошла три этапа клинических испытаний, в последнем из которых приняли участие более 25 тысяч добровольцев. В ближайшие 10 дней ожидается финальный результат третьей стадии испытаний, но "выводы ученых довольно оптимистичны", сказал глава Минздрава.

Эти вакцины уже получили в некоторых странах разрешение на применение в экстренных условиях, добавил он.

Степанов также сообщил о договоренности с "Bharat Biotech" относительно готовности Украины к участию в клинических испытаниях новой разработки – вакцины в форме назального спрея или капель.

Прямая речь: "Они сейчас начинают первую стадию клинических испытаний, они будут достаточно быстро двигаться. Вторую и третью стадию мы можем частично провести в Украине. Завершить все клинические испытания они планируют до сентября-октября этого года, чтобы выйти уже с продуктом на рынок.

Почему это важно для Украины? Если действительно мы будем проводить часть клинических испытаний третьей стадии в Украине, то это дает нам приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности этой вакцины. Она гораздо удобнее, потому что в форме капель".

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