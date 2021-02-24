ВАКС арештував частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок"

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Джерело: Служба безпеки України, документ, який є у розпорядженні УП

Деталі: Рішення ухвалено 23 лютого 2021 року на підставі доказів, зібраних СБУ у співпраці з іншими правоохоронними органами.

Зазначається, що наразі арештовано все майно стратегічного об'єкта: інфраструктура, будівлі та споруди, розташовані в Україні (на території Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей). Воно буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

На цей час Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро проводяться заходи з передачі усього об’єкту нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта" для вжиття заходів щодо його збереження.





Чому це важливо: СБУ наголошувала, що вибуття нафтопроводу з державної власності ставить під загрозу функціонування об’єктів важливого господарського значення. Нафтопровід пов’язують з кумом Путіна членом ОПЗЖ Віктором Медведчуком, який у лютому потрапив під санкції РНБО. В ОПЗЖ зв'язок із нафтопроводом заперечують.

Передісторія:

Відповідний магістральний трубопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Проте слідство вказує, що дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" зазначений трубопровід у власність України не передала.

Після тривалих судових розглядів в 2017 році Господарський суд Рівненської області на основі "завідомо неправдивого висновку судової інженерно-технічної експертизи експертів ДП "УкрДІАП", визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" за ТОВ "Прикарпатзахідтранс".

У лютому 2021 року колишньому заступнику директора ДП "УкрДІАП" повідомили про підозру у зловживанні службовими повноваженнями як особі, що надала неправдивий висновок в суд, в результаті чого фірма "Прикарпатзахідтранс" безпідставно отримала у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу "Самара – Західний напрямок", вартістю понад 200 млн грн.

Читайте також: Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали

Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука