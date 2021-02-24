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ВАКС арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление"

Среда, 24 февраля 2021, 15:03

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Источник: Служба безопасности Украины, документ, который есть в распоряжении УП

Детали: Решение принято 23 февраля 2021 года на основании доказательств, собранных СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами.

Отмечается, что в настоящее время арестовано все имущество стратегического объекта инфраструктура, здания и сооружения, расположенные в Украине (на территории Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областей). Оно будет передано от коммерческой структуры в Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В настоящее время Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро проводятся мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.

 
 

Почему это важно: СБУ подчеркивала, что выбытие нефтепровода из государственной собственности ставит под угрозу функционирование объектов важного хозяйственного значения. Нефтепровод связывают с кумом Путина членом ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который в феврале попал под санкции СНБО. В ОПЗЖ связь с нефтепроводом отрицают.

Предыстория:

  • Соответствующий магистральный трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. Однако следствие указывает, что дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала.
  • После длительных судебных разбирательств в 2017 году Хозяйственный суд Ровенской области на основе "заведомо ложного заключения судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрГИАП", признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление"за ООО" ПрикарпатЗападтранс".
  • В феврале 2021 года бывшему заместителю директора ГП "УкрГИАП" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебными полномочиями как лицу, предоставившему ложное заключение в суд, в результате чего фирма "ПрикарпатЗападтранс" безосновательно получила в собственность часть магистрального нафтопродуктпровода "Самара - Западное направление", стоимостью более 200 млн грн.

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Темы: МедведчукСБУНАБУсанкции


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