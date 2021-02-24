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Кличко поучил Разумкова, как правильно голосовать

Среда, 24 февраля 2021, 14:24
Кличко поучил Разумкова, как правильно голосовать
Здесь и далее фото kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко показал спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, как работает в Киевсовете система голосования "Рада-4", которая делает невозможным кнопкодавство.

Источник: пресс-служба мэра

Прямая речь: "Голосование происходит исключительно, когда ты нажимаешь одновременно две кнопки и ждешь до завершения волеизъявления. Иначе голос не будет засчитан. Это делает невозможным голосование за другого депутата". 

 

Детали: По словам Кличко, с 2015 года, когда установили эту систему, в Киевсовете "ни разу не было блокировки трибуны, драк или конфликтов". Потому что если депутаты не согласны с голосованием, то просто вынимают карточки, и тогда приходится искать компромисс, чтобы был кворум.

Кличко рассказал, что система "Рада-4" предусматривает также использование пультов, где можно ознакомиться с повесткой дня заседания, проектами решений и записаться на выступление. 

 

Сообщается, что Разумков лично испытал, как работает система голосования в Киевсовете.

По словам спикера парламента, система "Рада-3", которая работает в ВР, морально устарела, поэтому сейчас изучают, чем ее можно заменить.

Среди прочего, по словам Разумкова, изучают технологию, связанную с отпечатком пальца.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: кнопкодавствоВиталий КличкоРазумков ДмитрийКиев
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