Кличко поучил Разумкова, как правильно голосовать

Мэр Киева Виталий Кличко показал спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, как работает в Киевсовете система голосования "Рада-4", которая делает невозможным кнопкодавство.

Источник: пресс-служба мэра

Прямая речь: "Голосование происходит исключительно, когда ты нажимаешь одновременно две кнопки и ждешь до завершения волеизъявления. Иначе голос не будет засчитан. Это делает невозможным голосование за другого депутата".

Детали: По словам Кличко, с 2015 года, когда установили эту систему, в Киевсовете "ни разу не было блокировки трибуны, драк или конфликтов". Потому что если депутаты не согласны с голосованием, то просто вынимают карточки, и тогда приходится искать компромисс, чтобы был кворум.

Кличко рассказал, что система "Рада-4" предусматривает также использование пультов, где можно ознакомиться с повесткой дня заседания, проектами решений и записаться на выступление.

Сообщается, что Разумков лично испытал, как работает система голосования в Киевсовете.

По словам спикера парламента, система "Рада-3", которая работает в ВР, морально устарела, поэтому сейчас изучают, чем ее можно заменить.

Среди прочего, по словам Разумкова, изучают технологию, связанную с отпечатком пальца.

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