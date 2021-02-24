З Харківської міськради не дозволили винести Леніна

24 лютого присутні збили зі стіни вестибюля Харківської міської ради орден Леніна, який висів там з радянських часів, якого потім почепили назад.

Джерело: Харків Times з посиланням на главу громадської організації "Світанок" Вадима Позднякова в Facebook

Пряма мова Позднякова: "Харківська міськрада, тільки що демонтовано. Зараз поліція думає, що робити".

Деталі: Через деякий час працівники міськради повісили орден на колишнє місце. Чоловік пообіцяв "наступного разу просто розбити" цей "експонат".

Поліція Харкова не повідомляє про цей інцидент.



Фото, відео: Pozdniakov Vadym/Facebook

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