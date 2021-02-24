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З Харківської міськради не дозволили винести Леніна

Середа, 24 лютого 2021, 17:59

24 лютого присутні збили зі стіни вестибюля Харківської міської ради орден Леніна, який висів там з радянських часів, якого потім почепили назад.

Джерело: Харків Times з посиланням на главу громадської організації "Світанок" Вадима Позднякова в Facebook

Пряма мова Позднякова: "Харківська міськрада, тільки що демонтовано. Зараз поліція думає, що робити".

Деталі: Через деякий час працівники міськради повісили орден на колишнє місце. Чоловік пообіцяв "наступного разу просто розбити" цей "експонат".

Поліція Харкова не повідомляє про цей інцидент.

 

Фото, відео: Pozdniakov Vadym/Facebook

Нагадаємо: 

  • Депутат Харківської міськради від проросійської партії "ОПЗЖ" Андрій Лесик на засіданні 24 лютого заявив про "збройний держпереворот" у 2014 році, у результаті чого його вигнали з трибуни.На сесії Харківської міськради 24 лютого двічі побилися місцеві депутати, спочатку сутичка сталася, коли Лесик назвав революцію "переворотом", а потім, коли представники партії Шарія намагалися розгорнути банер із написом "Ні політичним репресіям".
  • 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла внесений Кабінетом міністрів закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів і заборонила їх пропаганду.
  • Документами забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб та визнаються борцями за незалежність України УПА й інші організації.
  • У травні 2017 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про заборону виготовлення й пропаганди георгіївської стрічки в Україні.
  • Як повідомлялося, 9 травня 2017 року в Одесі, Дніпрі і інших містах України були затримані за поширення комуністичної символіки.

Теми: Харківдекомунізація


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