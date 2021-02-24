Из Харьковского горсовета не позволили вынести Ленина

24 февраля присутствующий сбил со стены вестибюля Харьковского городского совета висевший там с советских времен орден Ленина, которого потом поцепили обратно.

Источник: Харків Times со ссылкой на главу общественной организации "Світанок" Вадима Позднякова в Facebook

Прямая речь Позднякова: "Харьковский горсовет, только что демонтировано. Сейчас полиция думает, что делать".

Детали: Через некоторое время работники горсовета повесили орден на прежнее место. Мужчина пообещал "в следующий раз просто разбить" это настенное украшение.

Полиция Харькова не сообщает об этом инциденте.

Фото: Pozdniakov Vadym/Facebook

Напомним: