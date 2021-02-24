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Из Харьковского горсовета не позволили вынести Ленина

Среда, 24 февраля 2021, 16:59
Из Харьковского горсовета не позволили вынести Ленина

24 февраля присутствующий сбил со стены вестибюля Харьковского городского совета висевший там с советских времен орден Ленина, которого потом поцепили обратно.

ИсточникХарків Times со ссылкой на главу общественной организации "Світанок" Вадима Позднякова в Facebook

Прямая речь Позднякова: "Харьковский горсовет, только что демонтировано. Сейчас полиция думает, что делать".

Детали: Через некоторое время работники горсовета повесили орден на прежнее место. Мужчина пообещал "в следующий раз просто разбить" это настенное украшение.

Полиция Харькова не сообщает об этом инциденте.

 
Фото: Pozdniakov Vadym/Facebook

Напомним:

  • На сессии Харьковского горсовета 24 февраля дважды подрались местные депутаты, сначала стычка произошла, когда депутат ОПЗЖ Андрей Лесик назвал революцию "государственным переворотом", а затем, когда представители партии Шария пытались развернуть баннер с надписью "Нет политическим репрессиям".
  • 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.
  • Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации.
  • В мае 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.
  • Как сообщалось, 9 мая 2017 в Одессе, Днепре и других городах Украины были задержанные за распространение коммунистической символики.

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Темы: Харьковдекоммунизация
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