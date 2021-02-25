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Україна створила цивілізовані умови для складних трансплантацій – Степанов

Четвер, 25 лютого 2021, 00:35

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Кабмін схвалив постанову МОЗ "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Джерело: Степанов в Facebook

Пряма мова: "Сьогодні (24 лютого – ред.) уряд відкрив двері цілому напрямку у вітчизняній медицині. Кабмін підтримав постанову МОЗ "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Це перемога, над якою ми працювали спільно з нашими лікарями протягом останнього часу. Україна нарешті створила цивілізовані умови для проведення складних та наукоємних операцій з трансплантації. 

Наші лікарі нарешті отримують можливість використовувати донорську шкіру. Це колосально спрощує лікування опіків будь-якої складності і дає набагато більші шанси на одужання пацієнтам. Крім того знижується ризик зараження, ймовірність ускладнень з перебігом сепсису, а реабілітація стає дешевшою і менш болісною для пацієнтів.

Не менш важливий аспект постанови – це створення ринку біоімплантів в Україні. Упорядковується їх обіг, виготовлення та контроль якості.  Ми започатковуємо умови для розвитку вітчизняного виробництва біоімплантів, що знизить фінансове навантаження на медичну систему. Хрящі, сухожилля, фрагменти кісток тощо виготовлятимуться в Україні, а не імпортуватимуться.

Це вкрай важливо і в аспекті соціальної реабілітації наших військових та ветеранів АТО/ООС, людей, які отримали травми в аваріях та виробництвах".

Деталі: Закон щодо трансплантації анатомічних матеріалів людині було ухвалено у грудні 2019 року.

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Теми: Степановмедицина


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