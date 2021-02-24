Украина создала цивилизованные условия для сложных трансплантаций – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Кабмин принял постановление МЗ "О применении трансплантации анатомических материалов человеку".

Источник: Степанов в Facebook

Прямая речь: "Сегодня (24 февраля – ред.) правительство открыло двери целому направлению в отечественной медицине. Кабмин поддержал постановление МЗ "О применении трансплантации анатомических материалов человеку".

Это победа, над которой мы работали совместно с нашими врачами в последнее время. Украина наконец создала цивилизованные условия для проведения сложных и наукоемких операций по трансплантации.

Наши врачи наконец получают возможность использовать донорскую кожу. Это колоссально упрощает лечение ожогов любой сложности и дает гораздо больше шансов на выздоровление пациентов. Кроме того снижается риск заражения, вероятность осложнений с течением сепсиса, а реабилитация становится дешевле и менее болезненной для пациентов.

Не менее важный аспект постановления - это создание рынка биоимплантов в Украине. Упорядочивается их оборот, изготовление и контроль качества. Мы начинаем условия для развития отечественного производства биоимплантов, что снизит финансовую нагрузку на медицинскую систему. Хрящи, сухожилия, фрагменты костей и т.д. производиться в Украине, а не импортироваться.

Это крайне важно и в аспекте социальной реабилитации наших военных и ветеранов АТО / ООС, людей, получивших травмы в авариях и производствах".

Детали: Закон о трансплантации анатомических материалов человеку был принят в декабре 2019 года.

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