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Шарий объявлен в розыск

Четверг, 25 февраля 2021, 11:46
Шарий объявлен в розыск

25 февраля подозреваемый в госизмене Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ, предоставленный "Украинской правде"

Детали: Следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария Валентина Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.

Рыбину также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

О дальнейшем ходе данного дела Служба безопасности будет сообщать отдельно.

Что было ранее: Подозреваемый в государственной измене блогер Анатолий Шарий не явился на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля, в спецслужбе расценивают это как сокрытие от следствия. 

Предыстория:

  • 16 февраля блоггеру, который проживает в Испании, Анатолий Шарию было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.
  • По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
  • Шарий на своей странице в Facebook написал, что теперь ему не надо лишний раз доказывать в ЕС, все дела на него в Украине - "чистая политика". Он заявил, что подозрение ему не вручено и повестка о вызове на допрос также.

Украинская правда

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Темы: ШарийСБУ
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