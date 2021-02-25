Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шарий снова не пришел в СБУ: объявлен в розыск

Четверг, 25 февраля 2021, 12:46

25 февраля подозреваемый в госизмене Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ, предоставленный "Украинской правде"

Детали: Следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария Валентина Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.

Рыбину также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

О дальнейшем ходе данного дела Служба безопасности будет сообщать отдельно.

Что было ранее: Подозреваемый в государственной измене блогер Анатолий Шарий не явился на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля, в спецслужбе расценивают это как сокрытие от следствия. 

Предыстория:

  • 16 февраля блоггеру, который проживает в Испании, Анатолий Шарию было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.
  • По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
  • Шарий на своей странице в Facebook написал, что теперь ему не надо лишний раз доказывать в ЕС, все дела на него в Украине - "чистая политика". Он заявил, что подозрение ему не вручено и повестка о вызове на допрос также.

Украинская правда
Темы: ШарийСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине закроют доступ к более 400 сайтов - среди них российский РБК и ЖЖ

Суд арестовал имущество экс-министра МВД времен Януковича и передал его АРМА

Шарий снова не пришел в СБУ: объявлен в розыск

В Киеве начали вакцинацию против COVID-19: где можно привиться и кому

фото Первые COVID-вакцины приехали в регионы

В Киеве обнаружили наибольшее количество больных COVID-19 за месяц - почти 700

Все новости...
Шарий
Шарий не явился на допрос. СБУ сообщила, что будет дальше
Шарий заявляет, что не получил от СБУ ни обвинения, ни повестки
СБУ вызвала Шария на допрос и потролилла за активность в Facebook
Последние новости
13:54
Евросоюз готов рассмотреть идеи Украины по деоккупации Крыма
13:52
В Киеве еще одна школьница выпала из окна многоэтажки
13:44
картаУкраина будет одной из самых теплых в Европе – синоптик
13:37
инфографикаПосле закрытия 112, ZIK и NewsOne стали больше тратить на рекламу в Facebook
13:19
Незаконно отчужденный завод "Большевик" в Киеве вернули государству
13:18
В Украине закроют доступ к более 400 сайтов - среди них российский РБК и ЖЖ
13:11
Банки за январь заработали на 40% меньше прошлого года
13:09
Суд арестовал имущество экс-министра МВД времен Януковича и передал его АРМА
12:56
ВИДЕО, ФотоПоявилось видео первых прививок от COVID в Киеве
12:53
РФ перебросила в Крым больше 30 тысяч военных - Наев
Все новости...