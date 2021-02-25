25 февраля подозреваемый в госизмене Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ, предоставленный "Украинской правде"

Детали: Следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария Валентина Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.

Рыбину также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

О дальнейшем ходе данного дела Служба безопасности будет сообщать отдельно.

Что было ранее: Подозреваемый в государственной измене блогер Анатолий Шарий не явился на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля, в спецслужбе расценивают это как сокрытие от следствия.

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