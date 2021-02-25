Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

РФ перекинула до Криму більше 30 тисяч військових – Наєв

Четвер, 25 лютого 2021, 12:53

РФ стягнула до тимчасово окупованого Криму понад 30 тисяч військових і продовжує перекидати на півострів озброєння та військову техніку.

Джерело: командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в "Укрінформ"

Деталі: Повідомляється, що РФ продовжує утримувати угруповання військ із підрозділами посилення та забезпечення - це близько 1,5 тис. військовослужбовців.

Це угрупування формується на базі підрозділів берегових військ Чорноморського флоту РФ. Вони з урахуванням морського та повітряного компонентів нараховують близько 33 тис. військовослужбовців. Їх залучають до виконання завдань на ротаційній основі.

Безпосереднє сухопутне угрупування становить понад 11,5 тис. військовослужбовців.

Крім того, командування ЗС РФ продовжує перекидати до Криму озброєння та військову техніку. Зокрема, йдеться про три мобільні радіолокаційні станції дециметрового діапазону "Противник-Г" та 10 розвідувальних хімічних машин РХМ-6 на базі БТР-80.

Разом із тим, нещодавно на озброєння Чорноморського флоту РФ прийнято новий патрульний корабель "Сергей Котов" та малий ракетний корабель "Грайворон". Ці кораблі оснащені універсальним корабельним комплексом "Калибр-НК".

За словами Наєва, основні зусилля противника, як і раніше, зосереджені на нарощуванні розвідувальних можливостей, удосконаленні системи оборонних рубежів для мотострілецьких підрозділів та дообладнання вогневих позицій для реактивно-артилерійського озброєння.

Уточнюється, що ситуація на адмінмежі з Кримом залишається стабільною.

Теми: КримРосіяНаєв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський попросив ПДЧ у генсека НАТО

В Україні закриють доступ до понад 400 сайтів – серед них російський РБК і ЖЖ

Суд заарештував майно ексміністра МВС часів Януковича і передав його АРМА

Шарія оголосили в розшук

У Києві розпочали вакцинацію проти COVID-19: де можна щепитися і кому

фото Перші COVID-вакцини приїхали в регіони

Усі новини...
Крим
У деяких регіонах Криму окупанти знову подаватимуть воду за графіком
Держзрадникам Аксьонову та Константинову оголосили нову підозру
249 школярів у Криму вчаться українською – у 50 разів менше, ніж до окупації
Останні новини
14:38
Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море
14:24
Справа Приватбанку: Яценко вийшов під заставу в 52 мільйони
14:21
"Енергоатом" відсудив у "Гарпока" 4,1 мільярда гривень
14:03
Зеленський попросив ПДЧ у генсека НАТО
13:54
Євросоюз готовий розглянути ідеї України з деокупації Криму
13:53
Суд відмовив профспілці Приватбанку у спробі зірвати конкурс на голову банку
13:52
У Києві ще одна школярка випала з вікна багатоповерхівки
13:44
мапаУкраїна буде однією з найтепліших у Європі – синоптик
13:39
Венедіктова: Розслідування щодо Хантера Байдена немає підстав поновлювати
13:37
інфографікаПісля закриття 112, ZIK та NewsOne стали більше витрачати на рекламу у Facebook
Усі новини...