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РФ перекинула до Криму більше 30 тисяч військових – Наєв

Четвер, 25 лютого 2021, 11:53
РФ перекинула до Криму більше 30 тисяч військових – Наєв

РФ стягнула до тимчасово окупованого Криму понад 30 тисяч військових і продовжує перекидати на півострів озброєння та військову техніку.

Джерело: командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в "Укрінформ"

Деталі: Повідомляється, що РФ продовжує утримувати угруповання військ із підрозділами посилення та забезпечення - це близько 1,5 тис. військовослужбовців.

Це угрупування формується на базі підрозділів берегових військ Чорноморського флоту РФ. Вони з урахуванням морського та повітряного компонентів нараховують близько 33 тис. військовослужбовців. Їх залучають до виконання завдань на ротаційній основі.

Безпосереднє сухопутне угрупування становить понад 11,5 тис. військовослужбовців.

Крім того, командування ЗС РФ продовжує перекидати до Криму озброєння та військову техніку. Зокрема, йдеться про три мобільні радіолокаційні станції дециметрового діапазону "Противник-Г" та 10 розвідувальних хімічних машин РХМ-6 на базі БТР-80.

Разом із тим, нещодавно на озброєння Чорноморського флоту РФ прийнято новий патрульний корабель "Сергей Котов" та малий ракетний корабель "Грайворон". Ці кораблі оснащені універсальним корабельним комплексом "Калибр-НК".

За словами Наєва, основні зусилля противника, як і раніше, зосереджені на нарощуванні розвідувальних можливостей, удосконаленні системи оборонних рубежів для мотострілецьких підрозділів та дообладнання вогневих позицій для реактивно-артилерійського озброєння.

Уточнюється, що ситуація на адмінмежі з Кримом залишається стабільною.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяНаєв
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