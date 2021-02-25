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ОПЗЖ заявляет об обысках в своем офисе и аресте сотрудников

Четверг, 25 февраля 2021, 19:24
ОПЗЖ заявляет об обысках в своем офисе и аресте сотрудников

Депутат от фракции Рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сообщил, что якобы Служба безопасности Украины задерживает сотрудников офиса партии.

Источник: Кива в эфире "112 Украина" и на российском пропагандистском канале "Россия-1", которого цитирует "ТАСС", пресс-служба ОПЗЖ

Прямая речь Кивы: "Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Детали: Партия сообщает, что на территории рядом с офисом партии полицией был задержан автобус, в котором находились сотрудники фирмы "Шторм", который "был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки фигурировал в инциденте на улице Ямской". По версии ОПЗЖ, там было совсем другое транспортное средство.

Они называют досмотр и обыск транспортного средства рядом с офисом "попыткой запугать членов и сторонников политсилы".

Кива в эфире заблокированного из-за санкций "112 Украина" рассказал, что обыски касаются событий, произошедших в Киеве 25 февраля.

Дословно: "Якобы прошла ориентировка по отношению к автобусу, который арендован охранной структурой "Шторм", с которой в "ОПЗЖ" заключен договор на обеспечение охраны. Данный автобус используется охранной структурой. В действительности в нем находились люди, которые являются членами организации и охранной структуры "Шторм".

Так как этот автобус попал в ориентировку, по каким причинам – нам неизвестно, якобы те люди участвовали в каких-то хулиганских действиях, которые произошли 25 февраля в Киеве. Мы с полной ответственностью заявляем, что данный автобус и те люди не причастны ни к каким правонарушениям и преступлениям.

Люди задержаны, находятся в наручниках…"

Новость дополняется

Напомним: Представители Нацкорпуса сообщили, что заблокировали в Киеве группу представителей движения "Патриоты за Жизнь", которых называют "титушками ОПЗЖ".

В помещении, где они были, полицейские нашли оружии и гранаты,

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОПЗЖобыски
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