В Украине за два дня вакцинировали почти 1200 человек
По состоянию на 25 февраля по итогам двух дней вакцинации от коронавируса в Украине привили 1179 человек.
Источник: глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Право на власть"
Прямая речь Степанова: "Сейчас это 1179 человек вакцинировались. Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Потому что для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс вакцинации, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся - это 60%.
Чтобы вся вакцинация прошла безопасно. У нас сейчас сформированы соответствующие мобильные бригады, которые вакцинируют. Первый этап - мы вакцинируем мобильными бригадами. Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы".
Детали: Степанов обещает, что на днях украинцы увидят "совсем другие цифры", а вакцинация происходит согласно утвержденному плану.
Предыстория:
- 24 февраля Украина получила 500 000 доз вакцины Oxford/AstraZeneca.
- Также в течение первого полугодия в Украину может поступить от 2,2 до 3,7 млн доз этой вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.
- Вакцина Oxford/AstraZeneca зарегистрирована в Украине 22 февраля 2021 года.
- Всего в Украине запланировано 5 этапов вакцинации.