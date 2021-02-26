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РНБО застосувала найсуворіші санкції проти 10 експосадовців-держзрадників

П'ятниця, 26 лютого 2021, 18:13
РНБО застосувала найсуворіші санкції проти 10 експосадовців-держзрадників

Рада національної безпеки й оборони ухвалила максимальні санкції, які дозволяє законодавство, щодо посадових осіб, які зрадили Україну.

Джерело: Данілов на брифінгу після засідання РНБО

Пряма мова Данілова: "Про застосування безпосередньо санкцій… Ми розглядали усіх посадових осіб вищого офіцерського складу, які зрадили нашу державу – було ухвалене рішення відносно 10 осіб. Вони усі позбавлені усіх держнагород та звань, жодного українського звання немає. До них застосований максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство".

Деталі: Йдеться про таких осіб:

  1. Березовський Денис Валентинович, 15.07.1974 року народження, контрадмірал
  2. Шапортов Станіслав Володимирович, 16.02.1967 року народження, генерал-майор
  3. Няньчур Сергій Миколайович, 18.01.1970 року народження, генерал-майор юстиції
  4. Котовський Юрій Олексійович, 09.08.1964 року народження, генерал-майор
  5. Якименко Олександр Григорович, 22.12.1964 року народження, генерал-майор
  6. Тоцький Володимир Володимирович, 19.10.1954 року народження, генерал-майор
  7. Ганжа Сергій Валентинович, 13.07.1959 року народження, генерал-майор
  8. Єлісєєв Сергій Станіславович, 24.10.1961 року народження, віцеадмірал
  9. Шакуро Дмитро Олександрович, 21.04.1973 року народження, контрадмірал
  10. Захарченко Віталій Юрійович, 20.01.1963 року народження, генерал внутрішньої служби України

Зазначається, що обмеження будуть оприлюднені 26 лютого в указі президента.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: РНБО
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