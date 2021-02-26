РНБО застосувала максимальні санкції проти 10 експосадовців-держзрадників
П'ятниця, 26 лютого 2021, 19:13
Рада національної безпеки й оборони ухвалила максимальні санкції, які дозволяє законодавство, щодо посадових осіб, які зрадили Україну.
Джерело: Данілов на брифінгу після засідання РНБО
Пряма мова Данілова: "Про застосування безпосередньо санкцій… Ми розглядали усіх посадових осіб вищого офіцерського складу, які зрадили нашу державу – було ухвалене рішення відносно 10 осіб. Вони усі позбавлені усіх держнагород та звань, жодного українського звання немає. До них застосований максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство".
Деталі: Йдеться про таких осіб:
- Березовський Денис Валентинович, 15.07.1974 року народження, контрадмірал
- Шапортов Станіслав Володимирович, 16.02.1967 року народження, генерал-майор
- Няньчур Сергій Миколайович, 18.01.1970 року народження, генерал-майор юстиції
- Котовський Юрій Олексійович, 09.08.1964 року народження, генерал-майор
- Якименко Олександр Григорович, 22.12.1964 року народження, генерал-майор
- Тоцький Володимир Володимирович, 19.10.1954 року народження, генерал-майор
- Ганжа Сергій Валентинович, 13.07.1959 року народження, генерал-майор
- Єлісєєв Сергій Станіславович, 24.10.1961 року народження, віцеадмірал
- Шакуро Дмитро Олександрович, 21.04.1973 року народження, контрадмірал
- Захарченко Віталій Юрійович, 20.01.1963 року народження, генерал внутрішньої служби України
Зазначається, що санкції будуть оприлюднені 26 лютого в указі президента.
Українська правда