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Загострення на Донбасі: делегація в ТКГ чекає на реакцію держав-партнерів

Субота, 27 лютого 2021, 09:42
Загострення на Донбасі: делегація в ТКГ чекає на реакцію держав-партнерів

Українська делегація в ТКГ чекає на реакцію держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій щодо поранення і бойових травм 11 українських військових за добу на Донбасі.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі

Дослівно: "Вчора, 26 лютого внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Водяного отримали поранення дев’ять військовослужбовців ЗС України (ще один військовослужбовець отримав поранення в іншому районі, внаслідок підриву на поки невстановленому вибуховому пристрої), а потім ще один – кульове поранення ноги.

Стан поранених задовільний, їм надано медичну допомогу. Українська сторона СЦКК направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ.

Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій".

Що передувало: За добу 26 лютого на Донбасі 11 українських військовослужбовців дістали поранень або бойових травмувань.

Українська правда
Теми: ТКГОб'єднані сили на Донбасі
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