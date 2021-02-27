Загострення на Донбасі: делегація в ТКГ чекає на реакцію держав-партнерів

Українська делегація в ТКГ чекає на реакцію держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій щодо поранення і бойових травм 11 українських військових за добу на Донбасі.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі

Дослівно: "Вчора, 26 лютого внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Водяного отримали поранення дев’ять військовослужбовців ЗС України (ще один військовослужбовець отримав поранення в іншому районі, внаслідок підриву на поки невстановленому вибуховому пристрої), а потім ще один – кульове поранення ноги.

Стан поранених задовільний, їм надано медичну допомогу. Українська сторона СЦКК направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ.

Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій".

Що передувало: За добу 26 лютого на Донбасі 11 українських військовослужбовців дістали поранень або бойових травмувань.